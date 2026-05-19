Javier Bernad, experto en comunicación, sobre los discursos de Florentino y Mbappé: “Cuanto más se afirma una cualidad, menos creíble resulta”

Durante los últimos días, con el Real Madrid ya sin objetivos deportivos en juego, se ha abierto un desfile discursivo protagonizado por los principales actores de la entidad. El más importante, Florentino Pérez, quien, más allá de su enfrentamiento con los medios, dejó la gran noticia de la convocatoria de elecciones para dinamitar la organización de un frente opositor liderado por Enrique Riquelme.

"Un mensaje clarísimo: el Madrid es de sus socios"

El segundo, con un impacto similar en su esfera, Kylian Mbappé, que denunció ser “el cuarto delantero” para el encuentro frente al Real Oviedo, obligando a Álvaro Arbeloa, su entrenador y tercer actor, a marcar territorio en una respuesta que suavizaría posteriormente. Tres discursos enmarcados en la batalla por el relato del Real Madrid.

“Florentino dejó un mensaje clarísimo: el club es de los socios. Lo repitió diez veces. Durante la entrevista con Pedrerol lo haría otras catorce. Muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en los políticos con sus mensajes. Es un ejemplo magnífico de dónde debe estar el foco en cualquier discurso. Las audiencias olvidan casi todo lo que se les cuenta, excepto la esencia, siempre que se repita el suficiente número de veces”, señala en conversación con este diario Javier Bernad, doctor en Comunicación y fundador de Speak & Span, centro de entrenamiento de hablar en público.

Las frases más virales de la rueda de prensa de Florentino Pérez / Perform

“Se aleja de la imagen de empresario inaccesible y baja al terreno de la retórica del fútbol: áspera, improvisada, imprevista y simple. Aunque eso le hace más cercano, también conlleva el riesgo de dañar su imagen en la arena del encontronazo que provoca. Este tipo de ‘fuera de guion’ debería producirse, idealmente, cuando uno no está sulfurado”, añade Bernad, quien considera que el desarrollo de “opiniones extremas” nace de un contexto de enfado. “Es un error airear cuestiones como una supuesta conspiración contra el Real Madrid por parte de los medios hasta que no existan hechos incontestables”, explica el experto en comunicación oral.

"La impresión es de altercado callejero"

Florentino dio la palabra a los medios en la sala sin micrófono. “La impresión es de altercado callejero y, para el orador, una manera innecesaria de perder autoridad. Quien habla debe mantener el control de la audiencia en todo momento y saber cómo sortear los imprevistos. Resulta sorprendente que una persona de su nivel jerárquico, con un entrenamiento sólido en el trato con los medios, se permita este tipo de errores”, describe Javier Bernad.

El experto en comunicación oral también apunta que el presidente adoptó “una inflexión vocal que le hace aparecer a la defensiva, consistente en terminar las frases con una alternancia tonal rápida entre una sílaba aguda y el final grave de la frase. Algo parecido a ese ‘aiiii’ que puede soltar un niño cuando se le empuja para que se haga a un lado”.

EL CHIRINGUITO

Florentino Pérez puso sobre la mesa de la sala de prensa de Valdebebas a un rival hasta entonces desconocido para gran parte del madridismo: Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo del Grupo Cox. Lo hizo sin mencionarlo expresamente ni citar los apoyos con los que podría contar, aunque acompañando su discurso de “signos no verbales de debilidad, como jugar con sus notas y con el micrófono, quitarse y ponerse el anillo o frotarse las manos sin necesidad”.

El presidente del Real Madrid convocó elecciones. Ese fue el gran mensaje de su comparecencia. Después, leyó “dos veces un mensaje recibido en el móvil justo antes de la rueda de prensa, lo que transmite desconexión y falta de control sobre lo que se dice”. Según la disección que hace el doctor en Comunicación y fundador de Speak & Span, Florentino repitió “innecesariamente los éxitos del club, leyendo en ambas ocasiones, lo que resta importancia a lo que dice. Lo mismo sucede con sus esfuerzos para pagar a los jugadores cuando asumió la presidencia”.

EL CHIRINGUITO

Al día siguiente, Florentino se reafirmó en la entrevista concedida a Josep Pedrerol en La Sexta. “Además de insistir en que los socios son los dueños del club, destila otra idea: que esta situación no la habían vivido nunca, algo que de alguna manera justifica su comportamiento ante la prensa”, apunta Javier Bernad.

El doctor en Comunicación considera un acierto que la conversación con el periodista le permitiese explicarse de una manera más relajada. “Se ríe de sí mismo en un par de ocasiones. Por ejemplo, cuando dice ‘ayer vimos otro Florentino’ mientras se ríe, o ‘un Florentino harto, pero bueno, ¿yo tengo cara de cansado?’, también entre risas. Nada rebaja más la tensión que el humor a costa de uno mismo”, reflexiona el experto en comunicación oral.

Fue una semana de enorme impacto comunicativo para el Real Madrid. Después del terremoto provocado por las declaraciones de su presidente, el encuentro del jueves frente al Real Oviedo dejó una acusación pública de Kylian Mbappé hacia Álvaro Arbeloa. El francés aseguró que su técnico le había dicho que era “el cuarto delantero” del equipo. Para Bernad, “muy probablemente no hayan sido palabras literales del entrenador, sino la percepción del jugador. De cualquier modo, es algo irrelevante fuera de un vestuario. Si hubiera sido cierto, es seguro que su agente ya estaría trabajando en posibles alternativas”, razona el doctor en Comunicación.

Javier Vendrell Camacho

Mbappé vs. Arbeloa: "La importancia de medir bien"

Según el experto en oratoria, el episodio demuestra “la importancia de medir las palabras ante los medios, tanto si uno es secretario del Tesoro de Estados Unidos como si es futbolista. Puede afectar a la bolsa o a los resultados de un equipo profesional. De hecho, Mbappé muestra en todo momento respeto por su entrenador durante esos minutos”. Sin embargo, la posterior rueda de prensa de Arbeloa acabó convirtiéndose en el caldo de cultivo de una respuesta que después moderaría en la previa del duelo contra el Sevilla.

Real Madrid TV

Arbeloa mantuvo una actitud controlada, excepto cuando le trasladaron una nueva frase atribuida a Mbappé que él todavía no había escuchado. “Ahí se cruza de brazos, posiblemente protegiéndose de la situación, y afirma que tiene la conciencia muy tranquila. Esa expresión tiene varios problemas: es innecesaria, porque si la conducta es coherente no hace falta declararlo. Suena a justificación. Desplaza el foco hacia su estado interno en lugar de centrarse en los hechos. También activa la sospecha, porque cuanto más se afirma una cualidad, menos creíble resulta. Y este tipo de frases defensivas reducen la autoridad que Arbeloa necesita proyectar”, concluye Javier Bernad, doctor en Comunicación y fundador de Speak & Span.

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La batalla por el relato en el Real Madrid sigue abierta. Más aún con los acontecimientos que se avecinan: la presentación de Mourinho, unas posibles elecciones con votación real, despedidas como la de Carvajal, renovaciones pendientes como la de Vinicius y fichajes que vendrán —o no— a confirmar cuál es el rumbo actual de un club en el que cada gesto se escruta al detalle.