Javi Poves estalla contra el aplazamiento del Real Madrid Castilla-Ferrol: "Es un asco, todos los equipos seremos víctimas"

Las reacciones a la decisión de la RFEF de aplazar el Real Madrid Castilla - Racing de Ferrol, previsto para este domingo a las 12:00 horas, no se han hecho esperar. La decisión, tomada por el Juez Único, al estimar la falta de efectivos del club blanco para este encuentro (por internacionales y lesionados), ha sido rechazada de pleno por otros actores del fútbol modesto.

"Tienes que dejar de ser del Madrid, Barça y Atlético"

Entre ellos, Javi Poves, presidente y entrenador del Moscardó de Segunda RFEF, quien ya criticó al Real Madrid por otras situaciones del pasado. "Este el motivo por el cual tienes que dejar de ser seguidor del Madrid, del Barça o del Atlético. Tienes que empezar a ser más seguidor y sentir también a Jaén, al Toledo, al Hospitalet, al Arenteiro… a cientos de equipos que no abusan del poder", reivindica el asturiano en un vídeo difundido por su club.

En el mismo, Poves, asegura estar cansado: "Parece que leo un guion, pero sale de aquí: estoy cansado de esto. ¿Hasta cuándo va a seguir? ¿Cuándo se va a empezar una nueva realidad para demostrar que también existimos? Lo siento por el Ferrol, lo siento por el Moscardó, porque vamos a ser víctimas de esto. Empieza por 'C' y acaba por -ción: es vergonzoso y un asco", termina su denuncia.

Es una opinión compartida con otros seguidores y actores de Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español, que consideran que la decisión tomada por el Juez Único adultera la competición. En su motivación, el encargado de resolver estima que, entre los internacionales y los lesionados, el Castilla no tiene efectivos para enfrentarse al Ferrol este domingo. Lo hace teniendo en cuenta a Mastantuono, un jugador que, a pesar de ser inscrito con el filial, nunca jugará con él.

El enfrentamiento entre Poves y el Madrid la pasada temporada

Precisamente, Poves denunció en el pasado una situación por la que no apostará el Real Madrid en esta ocasión. Al final de la temporada pasada, el CDC Moscardó hizo referencia a una noticia que indicaba que el equipo C se reforzaría con algunos de los juveniles más prometedores del club para luchar por no descender a Tercera. Un objetivo que también buscaba el histórico, aunque modesto equipo del barrio madrileño de Usera.

Ambos conjuntos lograron mantener la categoría en la que se volverán a ver las caras. Poves pensará lo mismo que dijo en su día. "No vamos a decir que esto es una aberración de competición… Aprovechamos para comunicar a los jugadores afectados del Madrid C que el año que viene tienen las puertas abiertas del Moscardó. Aquí somos un equipo y no apartamos-despreciamos a los jugadores en los momentos de verdad". Una denuncia a la que ahora suma la efectuada por un aplazamiento que podría volver a plantearse en otros partidos donde el Real Madrid vuelva a afrontar la situación de "imprevisibilidad" que han reconocido los reguladores.