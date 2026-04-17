Javi Navarro se viste de Courtois para meter al Madrid en la final

La gran alegría del Real Madrid esta temporada puede llegar con su cantera. El Juvenil A del conjunto blanco se clasificó para la final de la UEFA Youth League tras eliminar de manera épica al Paris Saint-Germain en las semifinales. Será la segunda final de su historia; tras la ganada por el equipo de Raúl González Blanco en 2020, con Arbeloa el Juvenil no llegó nunca a esa cota.

El encuentro se terminó decidiendo en la tanda de penaltis tras un gol agónico de Liberto. Los blancos remontaron en los 90 minutos e hicieron lo propio en la tanda. Más parecidos al primer equipo que el propio primer equipo. El Madrid se enfrentará al Brujas este lunes en la gran final buscando su segundo título.

El equipo de Álvaro López arrancó dominando sobre el césped. Muchas llegadas peligrosas con un mismo resultado: paradones de James. El portero del PSG se convirtió en el héroe de la primera parte, consiguiendo mantener el 0-0 inicial. Pero el fútbol es así: justo cuando el Madrid dominaba más, llegó el tanto de los franceses.

En una jugada aislada, le quedó un buen balón en la frontal del área a Ly, que la envió directamente a la escuadra (min. 29) de la portería de Javi Navarro. No pudo hacer nada el guardameta, pero ya tendría tiempo de convertirse en el héroe blanco.

El Madrid empezó desde ese momento a intentar empatar el encuentro, pero la defensa del PSG era dura. Eso sí, el segundo de los parisinos no llegó precisamente por grandes paradas de Navarro.

Los blancos inclinaron totalmente el terreno de juego en los minutos finales buscando la épica y esta terminó llegando al puro estilo Madrid. Una jugada loca con muchos rebotes dentro del área y un mal despeje del PSG le terminó cayendo a Liberto. El defensor no falló y le envió para dentro en el 82. Partido empatado y a los penaltis.

Aunque el PSG tendría una última acción antes de llegar al final de los 90 minutos, Javi Navarro se haría inmenso para evitar que el mano a mano de El Nay terminara en gol. Esa parada le dio alas para salvar al Madrid en los 11 metros.

En la tanda de penaltis se repitió el guion del partido. Carlos Díez y Ciria fallaron para el Madrid, dejando el pase a la final muy cerca para el PSG, pero Javi se vistió de Courtois. El portero blanco paró dos penaltis seguidos para igualar la tanda en su momento más crítico y, para rematar, terminó atajando el último de Mbemba para ganar las semifinales. Sus compañeros no dudaron en ir a celebrar con su gran héroe.

Ahora el Madrid jugará su segunda final de la Youth League de la historia. La gran esperanza blanca esta temporada, tras otro año en blanco del primer equipo.