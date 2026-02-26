Javi Casquero, exjugador, pide cautela al Real Madrid: “Va a sufrir ante los grandes de Europa”

El Real Madrid ganó, pero no convenció. El conjunto blanco superó al Benfica en unos Play-Offs que tuvo que jugar casi de accidente, tras perder en Lisboa en Fase de Liga y quedar fuera del 'Top-8'. Los de Álvaro Arbeloa vencieron en casa ante el equipo de José Mourinho (que estaba expulsado) por 2-1, asegurando la clasificación a los octavos de final.

El equipo tuvo que remontar un encuentro que se le puso cuesta arriba con un gol tempranero de los lusos. En el minuto 14, Pavlidis ponía un centro hacia Rafa Silva, que tras un rechace de Courtois y un rebote, el balón le cayó al exjugador del Braga para empatar la eliminatoria. Fue el primer susto de la noche para Arbeloa, aunque ese susto, se degradó rápidamente. Tchouameni, en la jugada siguiente, ponía el 1-1 en el marcador y, por lo tanto, al Real Madrid por delante, de nuevo.

Sufrir contra un Benfica, preocupa

El Madrid estuvo todo el partido con un gol de ventaja en el global, aguantando el resultado y las internadas ofensivas del Benfica. Pero los de João Tralhão, la mente estratégica que trabaja en las sombras de los portugueses, no encontaron soluciones en ataque. El gol de Vinicius Jr. llegó al final del encuentro, en el 80', tras una transición ofensiva que el propio brasileño remató a la perfección con el interior de la bota.

Ya terminado el encuentro, el madridismo se quedó con aquella sensación que te produce un sabor agridulce. El equipo ganó, sí, pero el juego sigue sin convencer. Sufrir contra un Benfica, que casi queda eliminado de los 24 primeros, són síntomas de que algo no va bien del todo.

Javi Casquero, analizó el rendimiento del Real Madrid. Lo hizo en 'La Pizarra de Quintana', de Radio Marca, y expuso el principal problema del equipo: las bandas. "Para mí, el Real Madrid, cuando apuesta por extremos de alto nivel, con Trent y Carreras, demuestra que tiene muchísimas carencias. Le puede costar contener a los rivales con ese 4-4-2 en rombo que, en principio, nos parecía que tenía cierto sentido, pero ahora se está convirtiendo en un 4-4-2 mucho más replegado, donde el mediocentro rival tiene demasiado tiempo y espacio para decidir y, a partir de ahí, generar mucho fútbol. Y al Real Madrid le cuesta mucho contener", afirma Casquero.

Problemas defensivos... y asusta el City

Por lo que hace al planteamiento, el Benfica puso contra las cuerdas al conjunto blanco en varias situaciones del partido. "El planteamiento de Mourinho en el último partido fue claro: metió el juego por dentro porque sabía que ahí estaba Güler", comentó. "Le veo muchos problemas al Real Madrid ante equipos top", concluía Casquero.

El Real Madrid, con el billete adquirido para el sorteo de este viernes en Nyon, Suiza, ya espera rival, que será el Sporting de Portugal o el Manchester City. El vestuario del Madrid, de hecho, ya invoca a los de Pep Guardiola, según las declaraciones de algunos de ellos de ayer por la noche.

Javi Casquero actualmente ejerce como comentarista deportivo en medios como COPE y DAZN, además de mantenerse vinculado al fútbol tras su carrera como entrenador y director deportivo. Fue entrenador asistente del Getafe en 2015 y en 2017 entrenador del Recreativo. Después, director deportivo del UD Sanse. También practica pádel competitivamente.