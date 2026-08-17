Jacobo Ortega se marcha al Estrasburgo por 10 millones

El Real Madrid ha hecho oficial este lunes el traspaso de Jacobo Ortega al Estrasburgo. El atacante de La Fábrica pone así punto final a ocho temporadas en el club blanco para iniciar una nueva etapa en Francia, donde firma por cinco temporadas.

Según informa AS, la operación se ha cerrado por 10 millones de euros por el 70% de los derechos del jugador, que fue el máximo goleador del Real Madrid en la pasada Youth League, competición que el Juvenil A conquistó la temporada 2025-2026.

Jacobo llegó al Real Madrid en 2018, con apenas 12 años, y fue creciendo en las categorías inferiores hasta convertirse en uno de los talentos más destacados de La Fábrica. Sin embargo, abandona el club sin haber llegado a debutar con el primer equipo, pese a haber formado parte de la estructura del Real Madrid hasta la pasada temporada. Su salida se produce con ficha del Real Madrid C.

El club blanco ha querido despedir al delantero con un mensaje de agradecimiento por su trayectoria. "El Real Madrid siempre será su casa y agradece a Jacobo Ortega su entrega en todos estos años que ha pertenecido a nuestro club", señala el comunicado oficial.

Cerca de 200 millones ingresados por la cantera

La venta de Jacobo se enmarca en una política que está permitiendo al Real Madrid obtener importantes ingresos por futbolistas formados en su cantera. El club blanco ha ingresado ya cerca de 200 millones de euros por sus talentos de La Fábrica, una cantidad que ha tenido una incidencia en el mercado de fichajes de este verano.

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Gran parte de ese botín procede de Nico Paz. El Como ejecutó este verano la compra del 50% de los derechos del centrocampista que todavía conservaba el Real Madrid por 60 millones de euros, después de que el conjunto italiano ya hubiese adquirido el otro 50% en 2024. El traspaso de Jacobo Ortega al Estrasburgo añade ahora otros 10 millones a una lista de operaciones que evidencian la capacidad del Real Madrid para generar ingresos con jugadores formados en su cantera.