La izquierda pide paralizar la reforma del entorno del Bernabéu hasta que se resuelva la disputa legal sobre los aparcamientos

Como viene siendo habitual en las distintas polémicas que rodean al Santiago Bernabéu, la izquierda madrileña ha coincidido en reclamar la paralización de la modificación del proyecto de reforma del entorno del estadio recién aprobado por el Ayuntamiento de la capital hasta que se dirima la disputa legal que mantiene paradas las obras del parking subterráneo desde mayo de 2024.

La iniciativa, impulsada por el Real Madrid y a la que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida dio luz verde el pasado 24 de julio, busca "adecuar al detalle el contacto de ese espacio público con el recién remodelado estadio". Con un presupuesto de casi 20 millones de euros, supondrá un aumento de la superficie peatonal y de las zonas verdes; así como la renovación completa del pavimento, alumbrado público, sistema de riego y red de alcantarillado.

Teaser de la iluminación LED exterior del Santiago Bernabéu que empezará a funcionar esta temporada. / X

Terminado el período de información pública (del 6 de agosto al 4 de septiembre), Más Madrid y PSOE han dado a conocer sus alegaciones al proyecto, en las que ambas formaciones exigen su paralización. Los socialistas están "sorprendidos" por la modificación del proyecto original aprobado en 2018, en palabras de Antonio Giraldo, pues consideran que su "única finalidad" es "la adaptación de dicha urbanización a los futuros aparcamientos concesionados" al club blanco.

Aparcamientos que, recuerda el edil del PSOE, se encuentran "paralizados por orden judicial y pendientes de resolución del recurso". Extraña, por ende, en las filas socialistas, que tanto el Consistorio como el Real Madrid "den por hecho que esos aparcamientos van a seguir adelante", hasta el punto de que se preguntan si el equipo de Gobierno maneja "algún tipo de información privilegiada" sobre el futuro de los mismos.

Además de cuesitonar la procedencia de la actuación municipal, en su escrito de alegaciones los socialistas denuncian también defectos en el procedimiento de información pública, como la falta de informes técnicos, ausencia del proyecto original aprobado en 2018 y documentación incompleta. Advierten asimismo de incongruencias en los plazos y fases de ejecución, supeditadas al parking paralizado, que podrían dejar el proyecto en una situación de “contenido imposible".

MADRID, 03/01/2024.- Vista general del techo retráctil desplegado en el estadio Santiago Bernabéu, antes del inicio del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports contra el Mallorca.- EFE/ Javier Lizón / EFE

Más contundente todavía se muestra Más Madrid, que en boca del concejal José Luis Nieto afirma que "este plan no puede seguir adelante bajo ningún concepto". El líder de la oposición argumenta que la modificación aprobada, "lejos de mejorar el espacio público, como dice Almeida, supone una privatización del mismo", beneficiando únicamente a los intereses del club madridista con " lo que a todas luces parece una potencial zona de explotación comercial por parte del Real Madrid".

En sus alegaciones, los de Rita Maestre reprochan que el trámite de información pública se realizase en pleno verano, limitando así la "participación ciudadana”. También señala la incompatibilidad con el Plan Especial de 2017, la ausencia de documentación económico-financiera y de estudios de movilidad actualizados, así como incoherencias con el Plan Director de Movilidad Ciclista; además de alertar de la destrucción de los Jardines del Mundial ’82 y de la tala de decenas de árboles, y advierte de nuevas afecciones a la convivencia vecinal por la proliferación de locales comerciales.

Cuatro áreas de intervención

El proyecto, que se suma a la actuación ya ejecutada por el club blanco entre Concha Espina y Padre Damián (antigua esquina del Bernabéu), se divide en cuatro grandes áreas de intervención: Rafael Salgado, Concha Espina, el frontal de Castellana y Padre Damián.

Rafael Salgado es la única zona ya finalizada, por lo que no experimentará modificaciones en esta nueva fase; mientras que en Concha Espina y Padre Damián se ampliarán las aceras tanto en el lado residencial como en el del estadio, mejorando la accesibilidad y la calidad del espacio urbano.

Por su parte, en el frontal de Castellana se conformará una gran plaza peatonal de unos 20.000 metros cuadrados, se restaurarán los carriles del Mundial 82 y se dará continuidad al carril bici unidireccional que une Raimundo Fernández Villaverde con la plaza de Castilla.

“Creemos que es un gran proyecto para los vecinos de la zona que va a estar, como les decía, a cargo del Real Madrid que es el promotor de esta iniciativa, pero supervisado siempre por el área de obras y equipamientos”, subrayó durante la presentación del mismo la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.