Ivan Helguera, ex del Real Madrid, en el podcast de Casillas: "Arbeloa no es el adecuado"

El exfutbolista del Real Madrid, Iván Helguera, fue el invitado de Iker Casillas en un nuevo episodio de su podcast "Bajo Los Palos" y dejó varios titulares que darán que hablar, sobre todo, por la salida de Xabi Alonso.

Helguera defendió que no era necesario precipitar la destitución. A su juicio, el equipo todavía estaba a tiempo de llegar a febrero o marzo para evaluar con más calma la situación. De hecho, insistió en que el contexto competitivo del equipo no justificaba una medida tan drástica.

En su análisis, el Real Madrid seguía rindiendo, estaba bien posicionado en Champions, competía en Liga y no transmitía una caída que obligara a una reacción inmediata. Una de las frases más contundentes de Helguera resume perfectamente su postura: "No tenía sentido echar a Xabi Alonso".

Pero Helguera fue más allá. Porque para él, si el club decide cortar por lo sano, hay una condición innegociable: tener preparada una solución de máximo nivel. "Si echas a Xabi Alonso, tienes que tener en la recámara un entrenador con experiencia para lidiar con todo esto" aseguró.

En ese punto apareció el nombre de Raúl. El exfutbolista deslizó que, por carácter, jerarquía y vivencias dentro del vestuario, habría estado más preparado para manejar una situación tan delicada. "Creo que Raúl, por ejemplo, habría lidiado bastante mejor con todo esto".

Sobre el papel de Arbeloa, el excentral fue contundente. "De buenas a primeras subes a un chico que nunca ha entrenado en Primera División. No creo que Arbeloa sea el adecuado para una situación así. El Real Madrid no puede improvisar en el banquillo en momentos tan delicados."

Además, Helguera puso el foco en un asunto especialmente sensible en el madridismo: quién toma realmente las decisiones. Pidió a Florentino Pérez "sentido común", planificación y una estructura preparada para responder esta temporada.