Itziar González, exnutricionista del Real Madrid, denuncia acoso laboral: "No queremos solo echarte, queremos humillarte"

La denuncia de Itziar González ha sacudido la estructura reputacional del Real Madrid. La exnutricionista, que trabajó en dos etapas distintas en el club, asegura que desde el primer día fue sometida a un trato degradante por parte de miembros del área médica.

Según su relato, llegó convencida por un empleado con poder que le prometió expandir su método y darle visibilidad profesional, pero pronto descubrió un entorno marcado por el aislamiento y la hostilidad.

González explica que solo hablaba con una persona, quien le enviaba jugadores sin presentaciones previas. Cuando los futbolistas dejaron de sufrir lesiones musculares gracias a sus tratamientos, afirma que recibió un mensaje inquietante: "ha funcionado tan bien que te odian todos".

Aislamiento extremo y veto interno

En su segunda etapa, el aislamiento se convirtió en norma. González sostiene que no podía hablar con los jugadores, que no podían saber que existía y que sus propios compañeros evitaban cualquier contacto. Desde los servicios médicos, asegura, le transmitían que en el vestuario "dicen que eres una imbécil, que les das asco".

Ni siquiera la llegada de Xabi Alonso modificó la situación. Aunque no se le prohibía formalmente la entrada, debía limitarse a entregar dietas sin interactuar con nadie. "Mis compañeros casi no hablaron conmigo", lamenta.

Pese a ello, González afirma que los jugadores eran "majísimos y respetuosos", y que muchos quedaban con ella en el parking para recibir sus planes nutricionales sin interferencias. El boicot, según su testimonio, era "diario y desde todos los ámbitos".

Acusaciones, amenazas y una encerrona con diez hombres

La nutricionista sostiene que el acoso escaló hasta niveles alarmantes. Asegura que la acusaron de robar suplementos, que descubrió que el origen de la acusación era un médico, y que cuando pidió una reunión con Florentino Pérez, la respuesta fue: "olvídalo, déjalo pasar".

El episodio más grave llegó cuando, ya despedida, fue convocada a una reunión que describe como una auténtica intimidación: "Me encerraron con diez hombres en una habitación cerrada con llave, leyéndome la cartilla y diciéndome: 'por tu bien y el de tu familia te vas a callar. No queremos solo echarte, queremos humillarte'".

González asegura que ese momento fue el detonante para acudir a la justicia: "Querían pisar a una cucaracha y se econtraron a un león".

Una denuncia que compromete la imagen del club

La exnutricionista ha llevado el caso a los tribunales, denunciando acoso laboral, amenazas y boicot profesional. Su relato, difundido en una entrevista en Rogue Cast, ha generado un fuerte impacto mediático y ha puesto en cuestión el funcionamiento interno del área médica del club.

El Real Madrid, por ahora, no ha ofrecido una respuesta pública detallada sobre las acusaciones, pero la repercusión del caso ya se ha convertido en uno de los mayores desafíos reputacionales recientes para la entidad.