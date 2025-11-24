Iturralde González sentencia la posible falta de Vinicius a Iñaki Peña: "Si llega o no llega es circunstancial"

La polémica está más que servida. El Real Madrid, que lleva dos partidos consecutivos sin conocer la victoria en competición liguera, sacó un empate in extremis ante el Elche, en el Martínez Valero, en un encuentro que está marcado por el gol de Jude Bellingham.

Xabi Alonso no acaba de dar con la tecla y la situación deportiva empieza a preocupar dentro del club blanco. Ayer, el conjunto blanco rescató un punto gracias a una jugada polémica, en la que Vinicius golpeó accidentalmente a Iñaki Peña, dejándolo en el suelo, y donde Mbappé le puso en bandeja el gol a Bellingham.

El exportero del FC Barcelona comenzó a sangrar tras el golpe recibido por el extremo brasileño. Desde un principio de la jugada, el guardameta se tocó la nariz con las manos, desentendiéndose de la jugada. En el momento en el que quiere reaccionar, el balón ya está dentro de la portería.

Desde que Francisco Hernández Maeso, quien arbitraba por primera vez al Real Madrid esta temporada, dio válido el gol tras la breve revisión desde la sala VAR, la jugada está en boca de todos.

Una de las personas que quiso compartir su opinión al respecto fue Iturralde González, exárbitro español, en 'Carussel Deportivo', programa de la Cadena SER.

No dudó ni un segundo en compartir su opinión sobre el derribo de Vinicius al guardameta del equipo ilicitano. "Si llega o no llega (Iñaki Peña), se levanta o no se levanta es circunstancial", sentenció.

El exárbitro dejó claro que "las faltas no se pitan si un jugador se queda en el suelo". Por último, aclaró que para él es "falta", y la principal razón que otorgó es que Vinicius golpea con su pierna en la nariz del jugador cedido del Barça.

Iturralde González le da la razón a Eder Sarabia

A pesar de que Iñaki Peña comentase que fue "un lance de juego", Sarabia no está de acuerdo: "Iñaki dice que es un lance del juego. No ha visto la jugada. Él despeja y Vinicius le pega la patada. Y esa misma jugada viene de una falta que no es".