Iturralde González no se corta y se pronuncia sobre el penalti no pitado de Carvajal a Llorente y la roja a Valverde

El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid dejó un triunfo para el conjunto blanco en un partido marcado por la intensidad y varias polémicas arbitrales. A pesar de quedarse con un jugador menos en el tramo final, los madridistas resistieron y se llevaron los tres puntos.

La primera gran polémica llegó en el minuto 8, cuando el Atlético pidió penalti por una acción de Carvajal sobre Marcos Llorente dentro del área. El rojiblanco consiguió rematar, pero tras el disparo fue derribado por el lateral madridista. El árbitro entendió que se trataba de una acción residual y decidió no señalar nada, algo que también explicó Iturralde González: "Es residual, porque le pega con el cuerpo. Considera el árbitro que es residual, es un golpe".

El exárbitro fue más allá al analizar la jugada y dejó claro por qué no se señaló nada, insistiendo en que todo depende de si la acción se considera temeraria: "Al chutar y cogerla Lunin, solo puede ser penalti si es amonestación". En su opinión, Carvajal entra fuerte, pero dentro de lo que el árbitro interpreta como una disputa normal tras el disparo.

Además, el excolegiado introdujo un matiz importante que pudo cambiarlo todo: "Si hubiera habido rechace de Lunin hubiera sido penalti. Dejaría de ser residual, porque quitas de la jugada a Llorente (...) Solo puede ser penalti si es temeraria. Y solo puede ser temeraria si es amonestación".

Ya en la segunda mitad, llegó otra acción polémica con el penalti señalado a favor del Real Madrid por una entrada de Hancko sobre Brahim. El atacante intentaba irse por la línea de fondo y el defensa no llegó a tocar balón, por lo que Munuera Montero entendió que había derribo y no dudó en señalar la infracción.

El momento más caliente del partido apareció en el minuto 76, cuando Fede Valverde fue expulsado con roja directa tras una dura entrada sobre Álex Baena. La acción, por detrás y a destiempo, encendió el debate sobre si la sanción era excesiva o no.

Valverde vio la roja por la entrada sobre Baena / Movistar

Al analizarla, Iturralde reconoció sus dudas desde el primer momento: "¿Es fuerza excesiva o no es fuerza excesiva?". Aun así, tenía claro cómo iba a resolverse: "El VAR no lo va a llamar. Van a dar por buena la roja".

El exárbitro explicó el criterio clave en este tipo de jugadas: "La roja es fuerza excesiva, si crees que va con fuerza excesiva, juegue o no juegue el balón, es lo mismo, es roja. Para mí es más de fútbol que de roja. Es amarilla clara, más que roja".