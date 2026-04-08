Iturralde González, sobre la posible roja a Tah tras su entrada a Mbappé: "Es una jugada muy curiosa"

El Real Madrid cayó por 1-2 ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane adelantaron al conjunto alemán, mientras que Kylian Mbappé recortó distancias en el tramo final para mantener con vida a los blancos.

Todo se decidirá el próximo miércoles 15 en el Allianz Arena, donde el conjunto de Álvaro Arbeloa buscará la remontada a pesar de que el Bayern parte con ventaja y el apoyo de su afición.

El encuentro dejó una acción muy polémica en el minuto 71, cuando Jonathan Tah realizó una dura entrada sobre Mbappé. El central alemán impactó con la plancha en el gemelo del delantero francés y vio tarjeta amarilla, una decisión que generó protestas en el entorno madridista, que reclamaban la expulsión del jugador.

El exárbitro Iturralde González analizó la jugada en 'El Larguero' y explicó por qué el VAR no intervino: "Es una jugada que no le deja los tacos sino que le raspa de arriba abajo. Es muy peligrosa y el VAR no te va a entrar en este tipo de jugadas".

El excolegiado subrayó que se trata de una acción sujeta al criterio del árbitro: "Es una jugada muy curiosa porque si el árbitro decide que es roja, tampoco va a entrar el VAR para decirle que no lo es. Es una jugada de árbitro 100%".

Al ser preguntado directamente por su valoración sobre si sería roja, Iturralde reconoció las dudas: "Muy justita. Es de esas jugadas que a los madridistas les parecerá roja clara, y a los del Bayern les parecerá que no es para tanto, por eso es lo difícil".

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Además, amplió su análisis al conjunto del arbitraje de Michael Oliver, destacando la línea seguida durante todo el encuentro: "Me ha gustado porque en todas las decisiones potencialmente peligrosas ha optado por la decisión menor. Como se dice en la justicia, 'in dubio pro reo', ha dejado el mínimo castigo. Ha sido consecuente y me ha gustado".