Iturralde González, sin filtros sobre el castigo a Valverde tras la roja: "Me parece una prevaricación"

El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid dejó una de las acciones más polémicas con la expulsión de Fede Valverde en el minuto 76 tras una entrada por detrás a Baena. Munuera Montero interpretó la jugada como una acción con fuerza excesiva y sin opción de disputar el balón, tal y como reflejó posteriormente en el acta.

El miércoles, el Comité de Disciplina decidió sancionar al jugador con un solo partido, una resolución que ha generado sorpresa si se tiene en cuenta lo recogido en el acta arbitral, donde este tipo de acciones suele acarrear un castigo mayor.

Tras conocerse la decisión, Iturralde González no ha tardado en reaccionar en 'El Larguero': "Me ha sorprendido muchísimo, a mí y a todo el colectivo arbitral, por lo que ponía en el acta el árbitro y por la resolución del comité de disciplina".

El exárbitro ha puesto el foco en la propia argumentación del comité, que reconoce sus limitaciones a la hora de valorar aspectos técnicos de la jugada: "La resolución te está diciendo que el Madrid alegó que no había fuerza excesiva y que el balón estaba a distancia de ser jugado. Y la resolución del propio comité de disciplina te dice que esos son detalles técnicos que no los puede valorar".

Iturralde ha insistido en que el órgano disciplinario se apoya en el acta arbitral como base de la sanción: "Entran dentro de la valoración de los árbitros y, por lo tanto, da veracidad al acta arbitral. Es decir, desestima el recurso del Real Madrid".

Sin embargo, el excolegiado ha subrayado la falta de coherencia al comparar este caso con otros similares: "Da veracidad al acta arbitral de que todo lo que pone es cierto, y luego coges actas de otros partidos que han puesto dos partidos y a este uno… lo van a tener que explicar muy bien".

En este tipo de acciones, el criterio suele depender de cómo se describa la jugada en el acta arbitral: si se considera que hay disputa del balón, la sanción suele ser de un partido, mientras que si se trata de una entrada con fuerza excesiva sin opción de jugarlo, el castigo habitual asciende a dos encuentros.

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Iturralde ha zanjado la polémica con su valoración: "Estamos hablando de patadas. Estamos hablando de entrar con una fuerza excesiva (…) No me quiero pillar las manos, pero en mi modesto entender esto es una prevaricación de manual".