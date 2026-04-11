Iturralde González, contundente: "Es penalti claro y el VAR no puede mirar hacia otro lado"

El empate entre Real Madrid y Girona quedó rápidamente eclipsado por la jugada del minuto 87, cuando Kylian Mbappé cayó dentro del área tras recibir un codazo de Vitor Reis.

Alberola Rojas, el árbitro del encuentro, no señaló penalti y el VAR tampoco intervino, una decisión que generó un intenso debate en los programas deportivos de la noche.

El exárbitro, Iturralde González, pasó de justificar la decisión en directo a emitir una crítica frontal tras revisar la acción con calma.

Del análisis en directo al veredicto tras la repetición

Durante Carrusel Deportivo, Iturralde defendió que la acción no cumplía los criterios para que el VAR entrara, al no considerarla un error "obvio, claro y manifiesto". Sin embargo, horas después, en El Larguero, su postura cambió por completo.

El excolegiado explicó que la repetición mostraba un contacto claro entre el brazo del defensor del Girona y el rostro de Mbappé. Según su interpretación, la normativa arbitral es inequívoca: el árbitro debe juzgar hechos, no intenciones. Y el hecho, insistió, es que hay un golpe suficiente para señalar la pena máxima.

Fue entonces cuando pronunció la frase que ha marcado el debate: "Es penalti claro y el VAR no puede mirar hacia otro lado".

Crítica directa al protocolo del VAR

Más allá de la jugada concreta, Iturralde centró su análisis en el funcionamiento del videoarbitraje. Aseguró que la ausencia de intervención no se debe a un fallo técnico, sino a un protocolo excesivamente rígido que limita la capacidad del VAR para corregir decisiones.

Explicó que, cuando el árbitro de campo ha visto la acción y decide que no hay infracción, el VAR solo puede actuar si el error es flagrante. Para él, este sí lo era, pero las directrices internas impiden actuar en situaciones que no se consideren de gravedad extrema.

En su intervención dejó otra frase que ha resonado con fuerza en el entorno arbitral: "Para darle instrucciones a la gente del VAR hace falta talento, cosa que ahora no hay".

Una sentencia que no solo cuestiona la decisión del Bernabéu, sino la estructura misma del videoarbitraje en España.

Un debate que vuelve a encenderse

El Real Madrid necesitaba los tres puntos para seguir vivo en la Liga, pero la polémica arbitral ha desplazado el foco del análisis deportivo. La contundencia de Iturralde ha reabierto un debate que parecía estabilizado: ¿está el VAR cumpliendo su función o se ha convertido en un mecanismo que evita intervenir incluso cuando la jugada lo exige?