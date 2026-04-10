Iturralde González castiga a Mbappé tras la tarjeta: "Muy mal tirándole la pelota al jugador cuando está en el suelo"

Sigue la igualdad máxima entre Real Madrid y Girona, con un partido muy cerrado y sin apenas espacios. Los de Álvaro Arbeloa no consiguen encontrar la forma de romper las líneas defensivas rivales, y el 0-0 continúa dominando el marcador durante los primeros 45 minutos.

El conjunto blanco necesita la victoria para no perder comba en la lucha por el campeonato. Actualmente ocupa la segunda posición, a siete puntos del FC Barcelona, cuando restan ocho jornadas para el final de LaLiga.

La presión es evidente para el Madrid, que no puede permitirse más tropiezos si quiere mantener vivas sus opciones. La segunda parte se presenta como una oportunidad clave para cambiar el rumbo del encuentro. Con el apoyo de su afición, el equipo de Arbeloa está obligado a dar un paso al frente y buscar con más insistencia la portería defendida por Paulo Gazzaniga.

LaLiga, ¿está perdida?

El periodista Tomás Roncero fue muy contundente con su análisis del conjunto blanco. Considera que la liga está prácticamente perdida, independientemente del resultado ante el Girona. "LaLiga está perdida, pero si gana hoy se podría soñar. El Madrid la ha tirado. Mi padre me dijo que no engañara a la gente nunca. El Madrid no ha sido fiel a su historia con todos esos pinchazos. Castigados por malos estudiantes", considera en la Cadena SER.

En su fe, "como gane el Madrid, cuidado el Espanyol mañana", avisa, con relación al encuentro ante el FC Barcelona de este sábado en el Spotify Camp Nou. Según Roncero, el título se escapó tras el tropiezo frente al Mallorca, y criticó duramente la irregularidad del equipo. A su juicio, el Madrid no ha estado a la altura de su historia debido a los numerosos fallos acumulados.

La amarilla a Mbappé

En el terreno de juego, Kylian Mbappé protagonizó una acción polémica en el minuto 36, tras un lance por banda que terminó con Alejandro Francés (Girona) en el suelo. Tras protestar con insistencia, el parisino fue amonestado, algo que Iturralde González criticó en la retransmisión por su actitud antideportiva.

"Muy mal Mbappé tirándole la pelota al jugador cuando está en el suelo", dijo Iturralde González en declaraciones a la SER. Pese a que Alberola no le mostró la cartulina amarilla a Mbappé por esa acción, el extremo protestó de forma intensa, y eso le costó la amonestación.