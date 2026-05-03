Iturralde González no tiene dudas: Alexander-Arnold se salva de milagro de la expulsión

En el minuto cincuenta del encuentro entre Espanyol y Real Madrid, Trent Alexander-Arnold cometió una entrada peligrosa sobre Dolan que podría haber cambiado el curso del partido.

El inglés llegó tarde al balón y sus tacos impactaron directamente en la tibia del jugador blanquiazul.

A pesar de la dureza de la acción, el árbitro Gil Manzano mostró solo tarjeta amarilla y el VAR no intervino para revisar la jugada.

Iturralde González, tajante ante la polémica

Tras ver la repetición, el excolegiado Iturralde González no dejó lugar a dudas: "Es roja", afirmó de manera categórica.

El experto arbitral explicó que la acción de Alexander-Arnold era completamente evitable y que el contacto con la tibia de Dolan justificaba perfectamente la expulsión. Sus palabras fueron respaldadas por Dani Garrido, quien destacó que "podría haber puesto roja perfectamente", y Antonio Romero, que aconsejó al inglés que agradeciera no haber sido expulsado.

El impacto que podría haber tenido

Esta entrada tuvo un impacto potencial enorme en el partido.

Cinco minutos después, el Real Madrid se adelantó en el marcador, y una expulsión de Alexander-Arnold habría dejado a los blancos con un jugador menos durante la segunda mitad, complicando su camino hacia la victoria y acercando al Barcelona a un posible alirón.

El debate sobre el arbitraje y el VAR

El episodio vuelve a poner en evidencia la interpretación de las entradas peligrosas y la falta de intervención del VAR en momentos clave.

La opinión de Iturralde González se convierte en un punto de referencia: para el experto, la jugada era clara para expulsión directa, un ejemplo de cómo una decisión arbitral puede alterar la historia de un partido.