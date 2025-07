Iturralde estalla contra el nuevo CTA: "Solo han mantenido a una persona y casualmente está casada con el delegado del Madrid"

La Federación Española de Fútbol anunció este lunes el nuevo organigrama del Comité Técnico de Árbitros presidido por Fran Soto. Entre las novedades reveladas por la RFEF destacó la incorporación de un área destinada a la gestión de las nuevas tecnologías y la IA que estará liderada por Chema Alonso, un 'hacker' que hace unos años se definió como "madridista, raulista e ikerista" y que en varias ocasiones criticó públicamente tanto al FC Barcelona como a los propios colegiados.

Esta decisión generó mucha indignación en las redes sociales y tampoco gustó nada a Iturralde González. El exárbitro fue muy crítico con varias cuestiones de la reestructuración impulsada por Louzán y, especialmente, con el nombramiento de Chema Alonso porque "es un informático" al que "se ha colocado al mismo nivel que a varios excolegiados". "¿Qué piensan los árbitros de Primera División de su nuevo director de IA, que ha criticado arbitrajes en redes sociales? Han metido al zorro dentro del gallinero", analizó en 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

Aunque "hay que dejar trabajar a cualquier persona que llega a un puesto nuevo", Iturralde también criticó "el discurso de Soto hablando de meritocracia y transparencia". "¿Qué pasa, que antes no había de eso en el CTA? Y después dice que tenemos el mejor cuerpo de árbitros del mundo, que son increíbles. Estas dos ideas no casan", reflexionó. "El proceso no me ha gustado nada. Sobre todo la poca empatía que se ha tenido con la directiva anterior", añadió.

Iturralde también puso en duda la "regeneración arbitral" de la Federación. "De todos los miembros del equipo arbitral anterior solo han mantenido a un miembro. Casualmente es Yolanda Parga, que está casada con el delegado de campo del Real Madrid. Cada uno que saque su propia conclusión", lamentó. "No puedo confiar en el nuevo sistema cuando lo que ha pedido el Real Madrid no es la regeneración arbitral, sino la cabeza de Clos Gómez y Medina Cantalejo. Y les han dado la cabeza de todos menos de uno, que casualmente es Yolanda Parga", insistió.

Por último, el excolegiado consideró que "la gente no va a estar preparada para algunas explicaciones" que la nueva portavoz realizará periódicamente sobre las jugadas más polémicas del fútbol español. También aseguró que no entiende el comité de expertos que asesorará a Fran Soto, compuesto por tres exárbitros, el Sevilla, Álvaro Negredo y un exentrenador aún por decidir. "¿Expertos de qué? Serán expertos de lo suyo, pero nunca de arbitraje, y aun así van a estar dentro", sentenció.