Iturralde: "Me chirría que no haya sanción para Bellingham"

Eduardo Iturralde González expresó su contrariedad hacia las decisiones tomadas en referencia a la actuación de algunos jugadores en el tramo final del clásico copero ante el Real Madrid. En su intervención en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, Iturralde cuestionó al Juez Disciplinario Único por no haber actuado con la firmeza que merecía el comportamiento de los futbolistas implicados.

La nota más sorprendente fue la decisión de quitar la tarjeta roja a Bellingham. "Me chirría una frase en la que se contradicen al poner ‘parece’ en la resolución. No puedes poner parece, no puedes interpretar. El acta siempre está por encima del comité de competición, le tienes que dar la razón al árbitro".

En el acta se reflejaba claramente que Bellingham fue expulsado por "dirigirse a nosotros con actitud agresiva y teniendo que ser sujetado por sus compañeros". Iturralde no entendía cómo no se había hecho caso al escrito de De Burgos Bengoechea.

De todos los castigos solo consideró "normal" los dos partidos impuestos a Lucas Vázquez. Con Rüdiger y sus seis partidos de sanción fue igualmente duro: "La de Rüdiger es corta. Si queremos acabar con la violencia dentro del fútbol y siempre vamos a lo más bajo dentro del código sancionador, sale ganando siempre el que comete la infracción".

"Rüdiger quiso agredir"

Iturralde González recalcó que "hay que respetar al comité, pero tenían en su mano dar ejemplo. Se queda corta por la gravedad de los hechos. Rüdiger ha querido agredir a un árbitro. Si un aficionado tira una botella para agredir a un árbitro, aunque no lo toque, la sanción es muchísimo mayor. Entonces para un jugador, que es el que tiene que dar ejemplo, que está en el banquillo... y le pone solo seis partidos".

Dani Carvajal consuela a Valverde / EFE

Tampoco entendió que Dani Carvajal, que estaba en la zona de banquillos, pese a no formar parte de los jugadores convocados por lesión, no estuviera entre los sancionados: "Carvajal, demostrado con vídeos, llama hijo de la gran p... al árbitro, ¿le van a sancionar? Si no hay sanción, esta comisión es una mentira".

El Juez Único fue muy contemplativo con el Real Madrid. Incluso, De Burgos Bengoechea y su cuarto árbitro, Busquets Ferrer, no hicieron sangre ya que hubo más implicados en la trifulca.

El más destacado volvió a ser Vinicius Junior, quien entró dentro del terreno de juego para protestar de forma airada y ni tan siquiera recibió una tarjeta amarilla. El Madrid, por tanto, ha salido muy buen librado del bochorno que se vio en el estadio de La Cartuja de Sevilla.