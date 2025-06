Iturralde califica de "gran escándalo" la decisión de la UEFA por el doble toque de Julián

El tanto anulado a Julián Álvarez en la tanda de penaltis del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League sigue dando de que hablar. La IFAB expuso mediante una circular este martes que la decisión tomada por Marciniak fue contra el espíritu de la norma. El excolegiado Iturralde González valoró en 'El Larguero' de la Cadena SER el comunicado del organismo.

"Si el lanzador de penaltis patea accidentalmente el balón con ambos pies simultáneamente o el balón toca su pie o pierna no utilizada inmediatamente después del tiro, y el balón entra, se repetirá", resolvió el International Football Association Board sobre la polémica ocurrida en el derbi madrileño en la competición europea de esta temporada.

Una aclaración que fue muy criticada por Iturralde: "La circular de la IFAB no habla de que haya dos toques de Julián Álvarez. La IFAB habla que cuando haya, en la regla 14 (penalti) o en la regla 10 (tanda de penaltis), dos toques cómo hay que reanudar. Es una aclaración a la regla. Para que lo entendáis, esto pasa todos los días en tribunales y en la justicia administrativa. Un juez puede dictar una sentencia y luego el Tribunal Supremo, con la misma ley, decirle que no y que ha interpretado mal esa ley".

"La IFAB es un organismo independiente al margen de UEFA y FIFA. Y es el único organismo que puede dictaminar sobre reglas de juego y sobre aclaraciones de reglas de juego", señaló. Sin embargo, el exárbitro destacó que pese haber reconocido el error, "no se rectifica porque el propio reglamento del fútbol te dice que una vez terminado el partido, los errores del VAR y los errores del árbitro acaban con los 90 minutos, no pueden ser recurridos. El partido no se va a repetir aunque haya el error más grave del mundo".

💢 @itu_edu: "Lo más GRAVE es que la @UEFA demostró que NO se sabe las reglas. El gran ESCÁNDALO es que UEFA saque un vídeo diciendo que el árbitro acertó son su decisión y la IFAB le responde preguntando ¿qué barbaridad estáis haciendo?"



🔴 #ElSanedrín: https://t.co/l1LwoObcXd pic.twitter.com/0y4SuWYPLm — El Larguero (@ellarguero) June 3, 2025

En este sentido, Iturralde González confesó que "la IFAB se ha enfadado muy mucho, y le ha tirado de las orejas a la UEFA, porque sacaron el vídeo justificando la decisión del árbitro y no ha sido así".

"Una institución de la seriedad de la UEFA saca un vídeo, que ahora te lo crees tú o no te lo crees, en el que demuestra que Julián Álvarez le pega dos toques al balón en el penalti. Y dice UEFA 'por estos dos toques está bien anulado el penalti'. Entonces es lo más grave que puede haber... ¡Porque la IFAB le dice a la UEFA 'qué me estás contando'! ¿Una institución como la UEFA no se sabe las reglas de juego? El gran escándalo de esto es que UEFA saque un vídeo diciendo que ha acertado el árbitro. Y la IFAB, que es la única que puede hablar de reglamento, le dice '¿qué estás diciendo?, ¿qué barbaridad estás diciendo?", añadió el analista de la SER.