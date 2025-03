Iturralde abre un nuevo escenario: "Si los toques de Julián fueron simultáneos, el gol era válido"

Es la jugada más comentada de la última semana y todavía trae cola. El penalti anulado a Julián Álvarez en la decisiva tanda entre el Atlético y el Real Madrid en Champions League no ha dejado de generar polémica.

El último en pronunciarse al respecto ha sido el ex árbitro Eduardo Iturralde González. El ahora colaborador en Carrusel Deportivo abrió la puerta a un nuevo escenario y una posibilidad que antes no se había valorado sobre la acción.

"Cualquier tiro libre (incluyen los penaltis) es legal si se toca el balón de manera simultánea con los dos pies", empezó explicando el ex colegiado. "A mí me interesa el debate reglamentario. Esto no va con los dos toques, los dos toques seguirán existiendo. La discusión que tienen en el IFAB es aclarar cuándo está el balón en movimiento, porque es lo que lleva a engaño".

"Si la regla te pone que es después de golpearlo y desplazarlo claramente... Quieren que IFAB determinen que es un claro desplazamiento para ello. El otro matiz que han introducido es si los dos toques son simultáneos. Si vamos a la regla 13, explica que tú puedes levantar el balón con los dos pies a la vez en un tiro libre", analizó Iturralde.

Lo que explica el ex árbitro es que si el contacto de los dos toques se produce de manera simultánea, el gol debería haber subido el marcador, si bien Iturralde no entra a valorar si en esta acción es lo que sucede.

La toma del penalti anulado a Julián Álvarez / Movistar+

La clave de todo reside en si el balón se desplaza de manera clara tras el primer toque, lo que sí significaría que no son simultáneos y que, por tanto, el gol si sería ilegal.

Mientras los diferentes actores del fútbol se mojan sobre esta jugada sin ponerse de acuerdo, la UEFA ya advirtió que se revisaría con la IFAB si la norma debe sufrir algún cambio.