El italiano Mariani arbitrará el Real Madrid-City

El árbitro italiano Maurizio Mariani dirigirá el próximo miércoles el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Real Madrid-Manchester City, en el Santiago Bernabéu (21.00h), y el español Alejandro Hernández pitará el PSG-Chelsea (21.00h), según las designaciones confirmadas por la UEFA.

El equipo arbitral italiano del Bernabéu incluirá a Marco Di Bello en el VAR, con Daniele Chiffi como asistente, Daniele Bindoni y Alberto Tegoni en las bandas y Matteo Marchetti como cuarto árbitro. Maurizio Mariani, nacido en Roma hace 44 años y árbitro de FIFA desde 2019 y de la categoría élite de UEFA desde 2024, coincidirá con el Real Madrid por tercera vez en la Liga de Campeones y con el Manchester City inglés por segunda.

Simeone protesta ante Maurizio Mariani tras ser insultado en Anfield / EFE

Su primer encuentro con el equipo blanco fue en la segunda jornada de la fase de grupos de la temporada 2022-2023, en su estadio frente al Leipzig alemán (2-0), y la segunda también en su segundo compromiso en la fase de grupos de la "Champions" 2024-2025, en el campo del Lille francés (1-0).

Al conjunto que dirige Pep Guardiola lo dirigió en la tercera jornada de la fase de grupos 2024-2025, en la que logró una goleada frente al Sparta de Praga (5-0).

El Real Madrid-City será el séptimo partido de Mariani en la presente "Champions", en la que también arbitró el Atlético de Madrid-Bodo Glimt (1-2), de la última jornada de la fase liga, tras haber dirigido también al Atlético de Madrid en su primer compromiso en Liverpool (3-2).

Kairat-Celtic (0-0), PSG-Bayern Múnich (1-2), Olympique Marsella-Newcastle (2-1) y Olympiacos-Bayer Levrkusen (3-0) son los otros choques que ha dirigido. En los partidos del miércoles habrá equipo arbitral español con el encabezado por Alejandro Hernández, que pitará el PSG-Chelsea (21.00h) en el Parque de los Príncipes parisino.

El grancanario contará con Carlos del Cerro en el Var y con César Soto como asistente, junto a José Luis Munuera como cuarto árbitro y José Naranjo y Diego Sánchez como asistentes de banda.