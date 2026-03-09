Champions League
El italiano Mariani arbitrará el Real Madrid-City
El colegiado será el encargado de dirigir el esperado encuentro entre los de Arbeloa y los de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu
EFE
El árbitro italiano Maurizio Mariani dirigirá el próximo miércoles el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Real Madrid-Manchester City, en el Santiago Bernabéu (21.00h), y el español Alejandro Hernández pitará el PSG-Chelsea (21.00h), según las designaciones confirmadas por la UEFA.
El equipo arbitral italiano del Bernabéu incluirá a Marco Di Bello en el VAR, con Daniele Chiffi como asistente, Daniele Bindoni y Alberto Tegoni en las bandas y Matteo Marchetti como cuarto árbitro. Maurizio Mariani, nacido en Roma hace 44 años y árbitro de FIFA desde 2019 y de la categoría élite de UEFA desde 2024, coincidirá con el Real Madrid por tercera vez en la Liga de Campeones y con el Manchester City inglés por segunda.
Su primer encuentro con el equipo blanco fue en la segunda jornada de la fase de grupos de la temporada 2022-2023, en su estadio frente al Leipzig alemán (2-0), y la segunda también en su segundo compromiso en la fase de grupos de la "Champions" 2024-2025, en el campo del Lille francés (1-0).
Al conjunto que dirige Pep Guardiola lo dirigió en la tercera jornada de la fase de grupos 2024-2025, en la que logró una goleada frente al Sparta de Praga (5-0).
El Real Madrid-City será el séptimo partido de Mariani en la presente "Champions", en la que también arbitró el Atlético de Madrid-Bodo Glimt (1-2), de la última jornada de la fase liga, tras haber dirigido también al Atlético de Madrid en su primer compromiso en Liverpool (3-2).
Kairat-Celtic (0-0), PSG-Bayern Múnich (1-2), Olympique Marsella-Newcastle (2-1) y Olympiacos-Bayer Levrkusen (3-0) son los otros choques que ha dirigido. En los partidos del miércoles habrá equipo arbitral español con el encabezado por Alejandro Hernández, que pitará el PSG-Chelsea (21.00h) en el Parque de los Príncipes parisino.
El grancanario contará con Carlos del Cerro en el Var y con César Soto como asistente, junto a José Luis Munuera como cuarto árbitro y José Naranjo y Diego Sánchez como asistentes de banda.
