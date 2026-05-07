En Italia lo tienen claro: "Kenan Yildiz es el chico de los deseos de Florentino Pérez"

Tras una temporada muy negativa, las noticias sobre el Real Madrid y posibles fichajes aparecen por doquier. Muchos son los futbolistas que han sido relacionados con el conjunto blanco de cara a este verano, aunque desde el club insisten en que no habrá una revolución en la plantilla y que se sigue confiando en la base construida en torno a sus estrellas: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr.

A pesar de todo, sí habrá fichajes importantes, especialmente en la zona de defensa y el centro del campo. El conjunto blanco es consciente de que la zaga, especialmente en el eje, es uno de los puntos débiles del equipo y la nueva lesión de Éder Militao obliga todavía más a reforzar esa posición.

Yildiz renovó con la Juventus hasta 2030 / @juventusfc

Mientras tanto, desde Italia vuelven a señalar que uno de los mejores atacantes de toda la Serie A sigue en la agenda de Florentino Pérez. 'La Gazzetta Dello Sport' informa que, de no clasificarse para la Champions League, la Juventus se vería obligada a hacer caja.

Su mejor futbolista, Kenan Yildiz, centra todas las miradas. Renovó hasta 2030 en el mes de febrero, pero la situación económica y deportiva puede cambiar el panorama. "A pesar de su amor por la causa, la camiseta y Turín, el joven turco podría verse obligado a rechazar incluso la más noble oferta. No es ningún misterio que Kenan es el chico de los deseos de Florentino Pérez, el gran jefe del Real Madrid", señalan.

Florentino Pérez, en el Santiago Bernabéu / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

"En Madrid se volverá a empezar la próxima temporada con sed de venganza por LaLiga perdida y la campaña que terminó demasiado pronto", añade el medio italiano.

No parece que Kenan Yildiz sea un objetivo prioritario para el conjunto blanco, más allá de que sea un futbolista del gusto de Florentino. El ataque del Madrid se encuentra ahora mismo acaparado por sus estrellas. Mbappé, Vinicius y Bellingham son fijos y apenas ceden minutos a las segundas espadas, Endrick regresará y el club quiere que lo haga con un rol importante, mientras que a Gonzalo se le buscará una salida.

Yildiz, durante un partido entre la Juventus y el Hellas Verona / EFE

Tal y como se ha explicado en esta noticia previamente, en materia de fichajes el Real Madrid se centra en dar salida a algunos futbolistas y en buscar perfiles concretos para reforzar la defensa y el centro del campo. Eso sí, desde Italia mantienen la puerta abierta a un posible intento por uno de los grandes talentos del panorama europeo.