Ismael García, segundo entrenador del Galatasaray: "Al Madrid no le falta calidad, sino gestión, y ahí Mourinho es el mejor”

Ismael García (Ourense, 1988) conoce como pocos el ecosistema del fútbol turco. Desde 2022 ejerce como asistente de Okan Buruk en el Galatasaray, el equipo más importante de Turquía, que llora de forma desconsolada la eliminación de su selección. "La ilusión era altísima", reconoce el ganador de cuatro ligas, una copa y una supercopa turcas. La frustración tras caer en la fase de grupos en el primer Mundial desde 2002, cuando se logró un histórico tercer puesto, es inmensa. Los 62 tiros y cero goles en las derrotas contra Australia (2-0) y Paraguay (0-1) retratan la frustración.

"Es una generación muy buena, pero muy joven", analiza alguien que ha experimentado en carne propia la montaña rusa de un país futbolero hasta la médula y que tenía depositadas grandes esperanzas en Arda Güler y Kenan Yildiz, "jugadores bien rodeados que están fuera de la vorágine". Ese mismo torbellino que rodeó a Mourinho durante su etapa en el Fenerbahçe y al que Ismael García considera como el entrenador adecuado para el Real Madrid, "porque el problema del club no es táctico ni de calidad".

Pregunta. ¿Cómo se ha vivido en Turquía la eliminación del Mundial? La sensación desde fuera era de una ilusión enorme.

Respuesta. Sí, la ilusión era altísima. Altísima. Y precisamente por eso el golpe ha sido tan duro. Turquía llegaba al Mundial con mucha expectativa porque tiene una generación muy buena y además relativamente joven. Quitando a Hakan Çalhanoğlu (Inter), si me pides los futbolistas más importantes de la selección, la mayoría son jóvenes y dos de ellos son exageradamente jóvenes, como Arda Güler (Real Madrid) o Kenan Yildiz (Juventus). A eso hay que añadir jugadores como Can Uzun (Eintracht), que me parece extraordinario. Por eso había mucha ilusión y la eliminación ha sido un golpe muy fuerte para el país.

En ambos partidos, Turquía tuvo más de un 70% de posesión, que es una barbaridad. Paraguay me parece mejor selección que Australia, pero aun así Turquía es capaz de dominar mucho el balón y de superar a los rivales en número de tiros. El problema es que no siempre son opciones realmente peligrosas Ismael García — Segundo entrenador de Galatasaray

P. ¿Qué explicación futbolística le encuentra?

R. He podido ver el partido contra Paraguay y la verdad es que se repite el patrón de lo que ocurrió frente a Australia. Turquía empieza encajando pronto y luego veo cosas que se repiten. Posiblemente abusa de una posesión excesiva con poco significado. En ambos partidos tiene más de un 70% de posesión, que es una barbaridad. Paraguay me parece mejor selección que Australia, pero aun así Turquía es capaz de dominar mucho el balón y de superar a los rivales en número de tiros.

El problema es que no siempre son tiros realmente peligrosos. Veo pocas situaciones en las que los jugadores ofensivos ofrezcan alternativas diferentes. Hay mucho abuso del juego al pie, pocas incorporaciones desde segunda línea de los centrocampistas y también de los laterales. Eso hace que, aunque tengas más calidad que el rival, le facilites mucho el trabajo defensivo. Son partidos que seguramente cambian si empiezas ganando, pero cuando no lo haces le cuesta mucho encontrar soluciones.

Arda Guler, contra Andrés Cubas, en el Turquía - Paraguay. / BENJAMIN FANJOY / EFE

P. ¿Y ahora qué? Porque da la sensación de que en Turquía se pasa muy rápido de la euforia a la crítica.

R. Siempre digo lo mismo: en el fútbol normalmente todo es un dos o un ocho; en Turquía es un cero o un diez. Están mucho más alejados de las zonas intermedias. Por eso lo que más me preocupa ahora no es tanto la eliminación como lo que pueda pasar con el proyecto. Para mí Montella es un gran entrenador. Conoce muy bien Turquía porque ya entrenó allí, hizo un gran trabajo en el Adana Demirspor y ha conseguido cosas importantes con la selección. Se clasificó para la Eurocopa, hizo un gran torneo y consiguió llevar a Turquía a un Mundial por primera vez desde 2002. Lo que me fastidiaría mucho es que no se le diese continuidad al proyecto. Creo que países como Turquía muchas veces carecen de esa mentalidad de proyecto cuando las cosas no salen bien. Y sinceramente, para mí no sería positivo.

P. Hablaba antes de una generación muy prometedora. Desde fuera da la sensación de que buena parte de las esperanzas están puestas en Arda Güler, del Real Madrid y Kenan Yildiz, de la Juventus.

R. Sí, porque son dos jugadores con muchísimo talento. Pero yo creo que tienen una ventaja importante. Son jóvenes, pero están muy bien rodeados y además están fuera de la vorágine de Turquía. Eso ayuda mucho a un jugador joven. Luego también hay que hablar de Hakan Çalhanoğlu, que para mí es el líder absoluto de la selección. Y hay otros futbolistas muy interesantes. Antes te hablaba de Can Uzun, que me parece un jugador extraordinario. Por eso digo que la generación es buena y que hay motivos para ser optimistas más allá de lo que ha pasado en este Mundial.

Siempre digo lo mismo: en el fútbol normalmente todo es un dos o un ocho; en Turquía es un cero o un diez. Están mucho más alejados de las zonas intermedias. Por eso lo que más me preocupa ahora no es tanto la eliminación como lo que pueda pasar con el proyecto. Para mí Montella es un gran seleccionador y debería seguir Ismael García — Segundo entrenador del Galatasaray

P. ¿Cómo se vive en Turquía todo lo que rodea a Arda Güler?

R. A pesar de todo, con muchísimo orgullo. Y cuando digo muchísimo es muchísimo. Él viene del Fenerbahçe, pero realmente todas las personas turcas están muy orgullosas de lo que está haciendo. Lo mismo sucede con Kenan Yildiz. Son jugadores que generan una ilusión enorme.

Can Uzun y Deniz Gul se lamentan tras la derrota de Turquía que supuso la eliminación del Mundial. / BENJAMIN FANJOY / EFE

P. Aunque está siendo el Mundial de los viejos rockeros como Muslera, leyenda del Galatasaray, donde estuvo 14 años, y titular con la Uruguay de Bielsa.

R. Está haciendo un Mundial fantástico. Pero fíjate, yo voy un poco a contracorriente con esto. Mucha gente lo ve como una gran noticia y yo no estoy tan seguro. Creo que casos así deberían ser excepcionales. Está claro que hay fuera de serie capaces de competir al máximo nivel durante muchísimo tiempo, como LeBron James o el propio Muslera, pero no creo que sea algo que deba normalizarse. Precisamente porque son casos extraordinarios.

P. Aunque no esté en el Mundial, da la sensación de que lo esté siguiendo casi como si estuviera allí.

R. Sí, porque al final hay muchos jugadores nuestros participando. Y porque este tipo de torneos nos gustan a todos. Yo intento seguir a todos los futbolistas con los que he trabajado. A todos. De hecho, me preocupo incluso por jugadores que no están en el Mundial. Si uno no juega, intento enterarme del motivo. Si a uno le va bien, me alegro. Si atraviesa un momento complicado, también intentas estar pendiente. Forma parte de nuestro trabajo, pero también de la relación que construyes con ellos.

P. ¿Y qué balance hace de los jugadores del Galatasaray que están participando?

R. Bueno, por ejemplo he podido ver a Singo, con Costa de Marfil, y me ha parecido sobresaliente. Sané (Alemania) también está participando. Al final, por unas circunstancias o por otras, la mayoría de nuestros jugadores están teniendo minutos y eso siempre te alegra. Tengo también curiosidad por seguir a otros futbolistas como Ismail Jakobs (Senegal). Cuando trabajas con ellos durante todo el año es imposible no mirar los partidos con un interés especial.

P. Cada vez se habla más de la figura del analista. Usted que ha desempeñado ese papel. ¿Qué importancia tiene hoy dentro de un cuerpo técnico?

R. Yo creo que cada vez más. Y para bien. Porque hay otras cosas en las que no vamos para mejor, pero en esto sí. La realidad es que cada vez los jugadores son más receptivos a la información audiovisual. Y además hay una cuestión muy importante: cada vez se entrena menos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si juegas domingo, miércoles y sábado, ¿qué puedes entrenar realmente? Muy poco. Por eso el soporte audiovisual hoy es esencial. Y cuando digo esencial es esencial. No solo para corregir errores, también para reforzar comportamientos positivos o para transmitir ideas de una forma mucho más rápida.

P. Muchas veces se tiene la imagen del analista como alguien delante de un ordenador cortando vídeos.

R. Sí, pero el trabajo va mucho más allá. Hoy un entrenador competente también tiene que ser capaz de analizar partidos y de trabajar con herramientas audiovisuales. No se trata solo de recibir contenido. Yo, por ejemplo, cuando termina un partido, muchas veces lo primero que hago en el avión de vuelta es volver a ver el encuentro y empezar a sacar cortes. Ahora tengo la fortuna de contar con cuatro analistas. En otros sitios, como en L'Hospitalet, hacía prácticamente todo yo. Pero una cosa no quita la otra. El papel del analista sigue siendo fundamental.

¿España? Me preocuparía mucho más si fuese un partido en el que la selección no hubiese generado ocasiones o no hubiese dominado. Pero no fue así. Si no recuerdo mal, estamos hablando de algo parecido a 27 tiros contra 7 y de una diferencia muy grande también en remates entre los tres palos Ismael García — Segundo entrenador del Galatasaray

P. ¿Dónde está el verdadero valor de ese trabajo?

R. En saber qué enseñar y cuándo enseñarlo. Como todo en el fútbol, también hay talento ahí. A veces hablamos del talento del regateador o del goleador, pero para mí también existe el talento del entrenador. Saber cuándo enseñar una imagen, cómo enseñarla o qué mensaje transmitir a través de ella es muy importante. Hay jugadores más receptivos y otros menos. Hay momentos en los que tienes que enseñar cosas positivas y otros en los que toca mostrar errores. Y no siempre es fácil encontrar el momento adecuado.

P. Aunque nunca haya sido seleccionador, sí ha trabajado muy cerca de diferentes estructuras. ¿Qué tiene de particular ese cargo?

R. Sobre todo el poco tiempo que tienes para trabajar. Yo lo compararía con un equipo que durante un mes juega Champions y Copa entre semana constantemente. Prácticamente no puedes entrenar. Gran parte del trabajo consiste en el seguimiento de los jugadores y en mantener el contacto con ellos. Luego, cuando llegan los torneos, creo que es un poco más fácil tener a todos enchufados porque están viviendo una experiencia muy especial. En un club hay otra dificultad distinta, que es mantener motivados a los jugadores que no participan. Para mí esa es una de las labores más importantes de cualquier entrenador de club. Pero todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En un club conoces mucho mejor a los futbolistas porque convives con ellos todos los días. En una selección tienes menos tiempo para construir esas relaciones.

Ismael García, durante un entrenamiento con el Galatasaray. / CEDIDA

P. ¿Qué lectura hace de la España que estamos viendo en el Mundial? El empate contra Cabo Verde generó bastante debate y ahora tiene una 'final' contra Arabia Saudí.

R. Yo sinceramente la veo bien. Creo que ese es un partido que no nueve de cada diez veces, sino noventa y nueve de cada cien veces, España lo gana. Me preocuparía mucho más si fuese un partido en el que la selección no hubiese generado ocasiones o no hubiese dominado. Pero no fue así. Si no recuerdo mal, estamos hablando de algo parecido a 27 tiros contra 6 y de una diferencia muy grande también en remates entre los tres palos. Por eso sinceramente creo que es uno de esos partidos que, si se juega cien veces, España gana noventa y cuatro o noventa y cinco. A veces simplemente ocurre.

P. En este Mundial también se está hablando mucho de las pausas durante los partidos. ¿Cómo las ve desde el punto de vista del entrenador?

R. Creo que tienen varias lecturas. Evidentemente hay un componente importante relacionado con la publicidad, eso es obvio. Pero sinceramente también creo que, en una determinada medida, pueden favorecer el espectáculo. Al final llegamos a una época de la temporada en la que los jugadores acumulan muchísimo cansancio. La ilusión y las ganas siguen estando ahí, pero también existe un desgaste físico enorme. Y luego está la propia dinámica del partido. Si tú estás jugando bien, dominando y generando ocasiones, probablemente no quieres que te paren el encuentro. Si estás sufriendo, seguramente esa pausa te venga muy bien. Eso siempre va a pasar. Pero, sinceramente, creo que pueden ayudar al rendimiento y a mantener la intensidad de los jugadores.

P. ¿Está disfrutando el Mundial como aficionado o es incapaz de verlo sin analizar cosas?

R. (Ríe). Un poco de las dos cosas. Primero porque me apasiona el fútbol. Para mí esto casi no lo considero ni trabajo. Y segundo porque estamos hablando de un Mundial, que es uno de los eventos más importantes que existen en este deporte. Siempre intentas aprender cosas, fijarte en detalles o seguir a jugadores que conoces, pero al mismo tiempo también disfrutas viendo fútbol de máximo nivel.

Yo considero que el problema del Real Madrid en estos últimos años no ha sido la falta de calidad ni una cuestión táctica. Calidad tenía de sobra. Por eso creo que un entrenador como Mourinho puede aportar mucho. Estamos hablando de alguien con muchísima experiencia, con una gran capacidad para gestionar grupos Ismael García — Segundo entrenador del Galatasaray

P. Tendrá bastante más trabajo José Mourinho viendo a sus jugadores y fichajes. Usted se enfrentó, siendo asistente del Galatasaray, contra él en el Fenerbahce, donde estuvo 15 meses antes de su etapa en el Benfica. ¿Cómo valora ese movimiento?

R. La llegada de Mourinho al Real Madrid me parece muy positiva. Yo considero que el problema del Real Madrid en estos últimos años no ha sido la falta de calidad ni una cuestión táctica. Calidad tenía de sobra. Por eso creo que un entrenador como Mourinho puede aportar mucho. Estamos hablando de alguien con muchísima experiencia, con una gran capacidad para gestionar grupos y con personalidad suficiente para liderar un vestuario de ese nivel. Por eso me parece una elección muy acertada para el momento que vive el club.

P. ¿Por qué cree que encaja especialmente bien en este contexto?

R. Porque muchas veces se analiza al Real Madrid desde una perspectiva demasiado táctica. Y yo sinceramente no creo que el principal problema del equipo durante estos últimos años haya sido táctico. Ni mucho menos una cuestión de calidad, porque calidad tenía de sobra. A veces los problemas de un vestuario tan grande tienen más que ver con la gestión, con el liderazgo, con la competitividad interna o con la capacidad de exigir a un grupo que ya ha ganado muchísimo. Y ahí Mourinho es uno de los mejores que existen. Por eso me parece una elección muy acertada para el momento que vive el club.

P. ¿Qué le está pareciendo la planificación deportiva del Real Madrid?

R. Veo una línea con mucho sentido común. Se están reforzando posiciones donde no había suficientes efectivos o donde el rendimiento no había sido el esperado. De momento, todo lo que veo va en una dirección bastante lógica. Por eso me parece que el Real Madrid va a volver a ser un equipo súper competitivo. Y sinceramente, creo que ahora mismo un perfil como el de Mourinho era posiblemente lo que hacía falta. No creo que el principal debate del Real Madrid tuviese que ver con el modelo de juego. Veo que algunos de los problemas recientes del equipo iban por otro lado. Y en ese sentido me parece una decisión bastante acertada.

Mourinho, durante la eliminatoria que le costó el puesto en el Fenerbahce. / DENÍS IGLESIAS | ERDEM SAHIN / EFE

P. Y en lo personal, ¿cómo afronta el futuro? Porque su nombre empieza a aparecer vinculado a proyectos propios.

R. Bueno, alguna posibilidad ha surgido. Ya el año pasado dije que no a alguna opción y este año también han aparecido algunas oportunidades. Algunas las he descartado yo y en otras ocasiones han sido los clubes los que han tomado otro camino. Esto forma parte del fútbol.

P. ¿Se ve preparado para volver a ser primer entrenador?

R. Sí, claro. Llevo muchos años trabajando y preparándome. Ahora mismo estoy muy feliz en Galatasaray. Le debo muchísimo a Okan Buruk y estoy contentísimo en el club. Pero también es verdad que, si no es esta temporada, creo que a corto plazo podría ser una opción muy interesante para mí dar el paso y convertirme en primer entrenador. No sé si llegará pronto o tardará un poco más. Tampoco sé si llegará la oportunidad adecuada. Pero es una posibilidad que está ahí. Ahora mismo estoy muy feliz donde estoy y muy agradecido por todo lo que estoy viviendo, pero como cualquier entrenador también tiene uno ambición profesional y quiere seguir creciendo.

P. Después de todo lo que ha vivido estos años, desde el análisis hasta los banquillos de la élite, ¿con qué se queda?

R. Con que sigo disfrutando muchísimo del fútbol. Al final esto es una pasión. Nos dedicamos a algo que nos gusta y tenemos la suerte de vivir experiencias increíbles. Por supuesto que siempre quiere uno más y que intenta seguir creciendo, pero también hay que valorar el camino recorrido. Y yo me siento muy afortunado por todo lo que he podido vivir hasta ahora.