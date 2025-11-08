Isi Palazón, el 'Rayo' de Vallecas que sufrió el rechazo del Madrid: "Me fui a recoger melocotones, sentía que no valía"

Isi Palazón (Cieza, 1994) es uno de los jugadores más carismáticos de LaLiga. O por lo menos para los que ven el fútbol más allá de una sucesión de estrellas preformateadas. Que él también lo es, pero a su manera, lo que precisamente le permite lucir con brillo propio. Un extremo habilidoso, que no se irá al Sevilla "porque no me gusta la Cruzcampo", que reivindica con orgullo su calvicie y que estuvo en una prelista con De la Fuente. Un coqueteo con la selección que acabó por generarle un estrés con el que terminado por convivir.

De 'La Fábrica' a 'La Trituradora'

Va de tópicos el fútbol, porque en el fondo es una humana realidad. Y esto implica, necesariamente, dejarse llevar por todos los altos y bajos que tiene una senda que en el caso de los futbolistas es corta y peligrosa. El tiempo que tienen para demostrar que son válido es poco y las lesiones pueden quebrar cualquier a corto, medio y largo plazo. Isi Palazón fue uno de los elegidos para militar en 'La Fábrica', que corre el riesgo de ser una trituradora si los jóvenes talentos no aceptan que el embudo por el que pasan es muy estrecho.

Isi Palazón, en su etapa como jugador del Real Madrid. / REAL MADRID

El extremo vivió en carne propia un proceso natural. Era uno de los mejores de su territorio. Destacó el Cieza, el equipo de su pueblo, al que después volvería. Lo hizo a la par que uno de sus todavía mejores amigos, Sergio Camacho, quien a día de hoy sigue vistiendo la camiseta del club de la Tercera murciana. Cuando los equipos de captación de los grandes equipos miraban más cerca, el Real Madrid decidió echarle el guante después de destacar en un campeonato de España de selecciones.

Pero primero tuvo que pasar unas pruebas, en edad cadete. Fue una semana larguísima, en la que echó de menos a su familia cada día. Tanto que pensó que lo mejor era que el Madrid no le fichase. El pensamiento de un niño normal, a diferencia de las criaturas que se educan para ser estrellas desde que tienen uso de razón. O a los que se les quita este mismo sentido para que solo piensen en ser futbolistas. Aquella experiencia solo duró un año pero le marcó para siempre a un extremo que terminó jugando de lateral.

En la pretemporada del que iba a ser el segundo año en 'La Fábrica' llegó "la llamada", como reconocen los que han pasado por Valdebebas. Un encuentro crudo que llega como la nota de final de curso, aunque su impacto es mucho mayor mentalmente que un suspenso en Matemáticas. El Madrid descartó a Isi, que llamó a su padre para volver a Cieza. Ahí fue donde sintió por primera vez esa amarga sensación de "yo no valgo", por la que pasan tantos jugadores que no llegan al primer nivel.

"De repente, me quedé sin un céntimo"

Un filtro doloroso que no tiene porque reflejar la calidad ni el valor de los futbolistas, mezcla de sueño, promesa y realidad. Regresó para ser profeta en su tierra y, con el mismo barro en los pies, volvió a sobresalir para llamar la atención, esta vez, del Villarreal. Otra vez esas noches sin dormir, aunque ya sin la presión que provoca un equipo como el Real Madrid. Sobre todo, y también, porque era el equipo de la familia Palazón. Tras varios años de escalada, vuelta a Cieza.

Isaac Palazón comenzó la remontada del Rayo ante el Lech Poznan / CONFERENCE

"Estaba acostumbrado a ganar un buen sueldo y de repente, me quedé sin un céntimo. Uno de mis amigos gestionaba una granja de melocotones y le pregunté si podía contratarme como peón. Pasé las mañanas recogiendo melocotones y entrenando por las tardes. Es la clase de experiencia que te enseña un poco de humildad. Me decía: "Hace unas semanas estabas jugando en una de las mejores canteras de España y ¡mírate ahora!'. Sentía que no valía", confesó en varias entrevistas, restándole importancia al hecho de los melocotones en sí, "porque es lo normal en mi tierra".

Aunque la fruta es una metáfora de que todo se mueve. Isi ficharía por el Rayo en enero de 2020, estando el equipo franjirrojo en mitad de tabla de Segunda. Por lo que es uno de los grandes protagonistas del cambio de realidad vivido por el equipo madrileño, que, pese a la austeridad -por decirlo de alguna manera- logró un salto cualitativo que le ha llevado a competir y ganar en la Conference. Con Isi Palazón como protagonista, autor de un gol ante el Lech Poznan en un triunfo que desató la euforia en Vallecas, el barrio que siempre da segundas y terceras oportunidades a los que realmente lo merecen.