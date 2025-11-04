Sin Isak pero con Wirtz: esta es la alineación del Liverpool contra el Real Madrid en la Champions League

El Liverpool recibe al Real Madrid en Anfield hoy martes 4 de noviembre en el marco de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Los de Arne Slot afrontan un partido que puede marcar profundamente su presente en la máxima competición europea, pues una nueva derrota les haría ceder mucho terreno en la clasificación.

Después del balsámico triunfo conseguido ante el Aston Villa, el Liverpool medirá sus fuerzas ante uno de los equipos más en forma de la temporada. Este clásico del fútbol europeo llega en el peor momento posible para los 'reds', que registran 6 derrotas en los últimos 8 partidos disputados.

La mala dinámica que atraviesa el Liverpool se suma a la plaga de lesiones sufrida a lo largo de las últimas semanas. Arne Slot no podrá contar con piezas clave en su esquema como Isak, Frimpong o Alisson, además de lamentar la ausencia de otros buenos complementos como Curtis Jones, Bajcetic o Leoni.

Liverpool's Hugo Ekitike walks off after being substituted by Liverpool's Alexander Isak, left, during the English Premier League soccer match between Liverpool and Everton at Anfield stadium in Liverpool, England, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Rui Vieira) / AP

A pesar de todas estas sonadas ausencias, el Liverpool sigue teniendo la capacidad de poder formar con un once temible. La millonaria inversión de este verano, sumada a la sólida base con la que ya contaban, propician que los 'reds' cuenten con una de las plantillas más poderosas de Europa.

Para el partido de esta noche contra el Real Madrid, Arne Slot apuesta por formar con el mejor once posible. Florian Wirtz y Salah lideran una alineación en la que destaca la presencia de Mamardashvili, Bradley y Ekitike como recambio de los titulares ausentes por lesión.

¿Cuál es la alineación del Liverpool contra el Real Madrid hoy?

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde; Tchouameni, Bellingham, Güler, Camavinga; Mbappé, Vinicius.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía).

Estadio: Anfield.

