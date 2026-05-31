La investigación del Tottenham pone al Bernabéu bajo sospecha

Según ha revelado Sky Sports, el Tottenham está llevando a cabo una profunda investigación interna para tratar de encontrar el origen de la preocupante crisis de lesiones que ha golpeado al equipo durante las dos últimas temporadas. Entre los diferentes factores analizados aparece uno que ha llamado especialmente la atención: el posible impacto del césped retráctil del Tottenham Hotspur Stadium y su incidencia en los problemas físicos.

La investigación todavía no ha arrojado conclusiones definitivas, pero el simple hecho de que uno de los clubes más avanzados tecnológicamente del fútbol europeo haya puesto el foco sobre su superficie de juego ha puesto en el foco al Real Madrid y al Santiago Bernabéu.

El Tottenham Hotspur Stadium, antes de un partido de Champions / ANDY RAIN / EFE

El conjunto londinense ha sufrido un auténtico calvario físico en los últimos cursos. Según los datos recogidos por Sky Sports, los Spurs han sido uno de los equipos de la Premier League más castigados por las lesiones. La preocupación dentro del club ha sido tal que Dan Lewindon, nuevo director de rendimiento de la entidad, ha liderado una revisión exhaustiva de los procesos médicos y de preparación física, incluyendo análisis específicos el terreno de juego.

La sospecha nace a raíz de varios casos de lesiones graves sufridas en el Tottenham Hotspur Stadium. Entre ellas aparecen las de Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, James Maddison, Ben Davies o Wilson Odobert. Aunque las pruebas realizadas hasta la fecha no han permitido establecer una relación directa entre el césped y esas lesiones, el club seguirá realizando estudios para comparar las características de su superficie con las de otros estadios de la Premier League.

El caso del Bernabéu

El caso no ha pasado desapercibido en España. De hecho, la propia información de Sky Sports señala que la situación del Tottenham coincide con las dudas que también han surgido alrededor del Santiago Bernabéu desde su remodelación. Tanto el estadio londinense como madridista cuentan con sistemas de césped retráctil, una tecnología innovadora que permite retirar la superficie de juego para su conservación mientras se celebran otros eventos.

El Santiago Bernabéu, adaptado para el Mutua Madrid Open / SPORT

En los últimos años el Real Madrid ha encadenado un número llamativo y anómalo de lesiones de rodilla. Hay que decir, no obstante, que no todas se han producido en el césped del Bernabéu. Courtois y Joan Martínez tuvieron una rotura de cruzado en Valdebebas y la primera de Militao se produjo en San Mamés. Por su parte, Alaba, Carvajal, Rodrygo Goes y el propio Militao sí que se habrían lesionado de gravedad en el Bernabéu.

La cuestión no es sencilla. El sistema de césped retráctil obliga a construir el terreno de juego sobre una estructura diferente a la de muchos estadios tradicionales. Algunos expertos han apuntado en los últimos años que determinados cambios en aspectos de la superficie podrían influir en el rendimiento físico de los futbolistas. Hasta el momento no existe ninguna evidencia científica concluyente que permita vincular directamente este tipo de campos con un aumento de las lesiones graves.

Concierto en el Santiago Bernabéu en 2024 / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

Por ahora se impone la prudencia. En el caso del Tottenham, la revisión interna también ha detectado posibles problemas de coordinación entre departamentos, además de factores relacionados con los cambios de entrenadores y las distintas cargas de trabajo asumidas por los jugadores. Se trata de variables que tienen un peso significativo en la aparición de lesiones musculares y articulares.

Eso sí, la investigación abierta por el Tottenham vuelve a situar bajo los focos una cuestión que lleva tiempo generando debate. Si uno de los pocos estadios del mundo con una tecnología similar a la del Bernabéu considera necesario analizar el impacto de su césped retráctil, las dudas alrededor de este innovador sistema seguirán presentes a la espera de que se saquen conclusiones definitivas.