Los inventos de Xabi Alonso: el nuevo Camavinga relega a Mastantuono

Xabi Alonso llegaba con una gota china encima al clásico. La que se había desprendido del techo del Bernabéu después del trastazo del derbi madrileño, que sigue siendo la única derrota del curso. Larguísima, aunque él se empeñase en negarlo en rueda de prensa. Tanto que duró hasta el triunfo frente al Barça, donde ganó más que tres puntos. Cogió oxígeno y se anotó un punto táctico.

Camavinga, cuanto más libre, más vivo

Xabi Alonso no pretende ganar porque sí. Quiere hacerlo desde el convencimiento de una propuesta a la que sigue dando forma. Como entrenador metódico que es, se sacó de la manga una innovación, al poner a Camavinga de 'falso' extremo derecho. Falso, porque nunca lo será, pero sí demostró que puede aportar desde un flanco inédito para él. "Otra posición desbloqueada", presumió el francés en redes.

El vasco corrigió la demarcación de un jugador errante, con el que apenas había podido contar hasta hace unas semanas, debido a sus repetidas lesiones. Camavinga cumplió y demostró que es un jugador con mucho más poso de lo que un recién llegado como Mastantuono, al que la propaganda ha acompañado en sus primeros tiempos en el Real Madrid. Sin embargo, todavía sigue vetado en los grandes escenarios.

El argentino fue suplente contra el Atlético. En una derrota sin respuesta, el argentino quedó como el hijo de la rebeldía que por lo menos se opuso al resultado del derbi. Ese día, Camavinga salió en la segunda parte, aunque su presencia apenas tuvo impacto en el juego. El galo es un jugador que disfruta con libertad, por eso, cuando le asignan un rol determinado y constante, acaba por cometer fallos.

Sin embargo, con Ancelotti, Camavinga demostró ser un lateral izquierdo eficaz cuando todos naufragaban en esa posición. Como mediocentro, donde más le gusta operar, ha funcionado mejor con un Kroos a su lado. Alguien disciplinado que le acompañe en las idas y venidas. Al lado de Tchouaméni, el Madrid ha perdido el sentido creativo que en clásico abanderó Bellingham, con recorrido.

"La elección es la de hoy para el partido de hoy. Camavinga, Bellingham y Güler pueden jugar en diferentes posiciones. Hoy necesitábamos dominar el centro del campo e intentar superar la primera línea de presión del Barça, que creo que lo hemos hecho bien. Los cuatro del medio han hecho un muy buen partido. Eduardo ha hecho un grandísimo partido", analizó.

"Volver a competir en un partido grande"

Ese es la otra gran noticia que se lleva el vasco del primer partido de gran rivalidad que ha sabido sacar adelante. "Eran mucho más que tres puntos, nos ha permitido volver a competir en un partido grande", insistió hasta en tres ocasiones en la rueda de prensa más larga de las que se le recuerdan. Con todo, abrochada por el sentido que da un partido en octubre, aunque consciente del crédito ganado.

Hasta el partido de este domingo, su gran innovación con respecto a los tiempos de Carletto había sido la presión. Fue justo cuando el Madrid la abandonó en la segunda parte cuando le permitió al Barça dar un paso adelante que, incluso desde su bajón emocional y físico, le dio opciones de sacar algo positivo del Bernabéu. Por eso Xabi Alonso considera este como un paso importante de una escalera en la que cada movimiento que hace se mira con lupa.

Más de uno se revolvió en su asiento cuando vio cómo retiraba a Vinicius y Mbappé, con el Barça merodeando la portería de un Courtois que asistió como espectador a un remate incompleto de Koundé que pudo cambiarlo todo. Pero si el resultadismo ha valido hasta este punto, sigue validado, más si cabe cuando funcionan ajustes como el de un reconfortado Carreras.

Aunque cada partido forma parte de una eterna evaluación continua en la que Camavinga ha adelantado a Mastantuono. Y más vasos comunicantes habrá, como esa conversación pendiente que deberá afrontar con Vinicius. Pero un triunfo todo lo puede y hasta camufla una celebración con tangana incluida que en otro contexto habría supuesto una sobrerreación criticada.