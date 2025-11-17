Los intocables de Xabi Alonso: ¿por qué lo juegan todo?

El Real Madrid de Xabi Alonso arrancó con fuerza, pero en los últimos encuentros se ha desinflado. Los blancos también han demostrado una tendencia que empieza a levantar cejas: la escasa rotación en su plantilla. Tras 16 partidos disputados, los datos revelan una dependencia excesiva de ciertos jugadores y una gestión que, aunque efectiva en resultados, podría pasar factura en el tramo decisivo del curso.

Los intocables de Xabi Alonso

Cinco futbolistas superan los 1.200 minutos esta temporada, algo que supone una media de 75 por encuentro: Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Álvaro Carreras, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Son los pilares del esquema de Alonso, que ha apostado por un bloque fijo en casi todos los compromisos. Courtois y Mbappé, además, han sido titulares en todos los partidos, consolidándose como los líderes del proyecto.

Carreras está siendo clave para Xabi / Agencias

Vinicius y Arda Güler también han participado en los 16 encuentros, aunque si que han descansado más que los otros cinco, entrando desde el banquillo en varias ocasiones. En la banda izquierda ha querido dar oportunidades a un Rodrygo que sigue sin aprovecharlas y en el centro del campo ha querido dar descanso a Güler como su único jugador capaz de comandar al equipo desde la medular.

Una plantilla desequilibrada

El problema no reside solo en la falta de rotaciones, sino en la configuración de la plantilla. Hay posiciones con exceso de efectivos, como el lateral izquierdo o el extremo izquierda, y otras sin recambio natural. Esto ha provocado que jugadores como Fran García, Trent Alexander-Arnold, Gonzalo, Endrick y Rüdiger apenas superen los 15 minutos por partido. Otros como Lunin y Ferland Mendy no han debutado esta temporada, pero uno es por lesión y el otro es el portero suplente de Courtois.

La situación contrasta con otros grandes clubes. En el FC Barcelona, por ejemplo, solo Eric García ha superado los 1.200 minutos. En parte también por la plaga de lesiones que ha tenido Hansi Flick en este inicio de temporada.

¿Riesgo calculado o falta de confianza?

La apuesta de Alonso puede interpretarse como una búsqueda de estabilidad táctica en su primera campaña al frente del equipo. Sin embargo, la falta de oportunidades para los menos habituales empieza a generar ruido en el entorno blanco. Jugadores como Rodrygo, Ceballos, Brahim, Mastantuono... si no juegan pueden complicar el vestuario.

Rodrygo lleva muchos meses sin marcar / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, la ausencia de rotaciones ha frenado el desarrollo de jóvenes talentos como Endrick o Gonzalo, llamados a ser protagonistas en el futuro. El brasileño ya apunta a salir cedido a Francia, mientras que el español ha pasado de ser opción para Luis de la Fuente en el Mundial de Clubes a ni jugar en el Real Madrid.