El Inter se puede volver loco por Nico Paz

El Inter de Milán está dispuesto a mover ficha con mucha fuerza para hacerse con Nico Paz y evitar que el joven talento argentino regrese al Real Madrid. La entidad italiana prepara una propuesta que rozaría los 58 millones de euros, según informa TyC Sports, una cantidad que pretende dejar sin margen de reacción al club blanco.

El gran rendimiento del centrocampista en su primera aventura en la Serie A ha despertado un interés creciente en varios clubes, aunque es el Inter quien parece más decidido a no dejar escapar la ocasión. Su impacto en el Como ha sido inmediato: 8 goles del equipo en 7 jornadas llevan su sello en mayor o menor medida. Ha marcado 4 tantos y firmado otras 4 asistencias, participando de manera directa en la mayoría de las acciones ofensivas del conjunto lombardo.

El director deportivo del Como ha reconocido públicamente que espera una reacción inminente del Real Madrid para recuperar al futbolista. En el club italiano tienen claro que su valor crece a un ritmo vertiginoso y que cada buena actuación acerca más a los gigantes europeos.

Nico Paz, gol y asistencia ante la Lazio / EFE

Sin embargo, existe un escenario alternativo que podría cambiarlo todo: que un tercero llegue con una cifra tan elevada que el Madrid no pueda contrarrestarla. El Inter quiere ser ese actor inesperado que trastoca los planes iniciales. La relación entre ambos clubes es excelente, y desde hace tiempo los nerazzurri siguen muy de cerca a Nico Paz. Ya el año pasado se produjo una cena que dio que hablar entre el vicepresidente interista Javier Zanetti y Pablo Paz, padre del jugador y antiguo compañero suyo en la Selección Argentina. Un gesto que, visto ahora, cobra otro sentido.

El Real Madrid se guardó una opción de recompra por el futbolista argentino de 10 millones de euros, además de un 50% de una futura venta. Una cifra ridícula para los blancos viendo el potencial tanto futbolístico como económico que podrían sacarle al futbolista.