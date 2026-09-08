El Inter pone a prueba el 'proyecto Mourinho'

El Real Madrid se presenta en Europa con la obligación de despejar las primeras dudas. El Inter de Milán visita este martes el Santiago Bernabéu en el estreno de ambos en la Champions y lo hace apenas unos días después de que el Betis provocara el primer tropiezo de la nueva etapa de José Mourinho en el banquillo blanco. El 1-0 de La Cartuja no debería cambiar nada respecto al proyecto, especialmente por la forma en que se produjo, pero sí destapó las primeras preguntas sobre el nuevo camino del equipo.

El Madrid había arrancado el campeonato con pleno de victorias, pero terminó encontrándose en Sevilla con una derrota que deja un sabor especialmente amargo. El equipo tuvo oportunidades suficientes para marcar, Mbappé dispuso incluso de un penalti en el tramo final, pero los blancos terminaron cayendo con un gol de Parrot.

Mourinho defiende e insiste en que la actuación de su equipo en La Cartuja fue buena y considera que la falta de acierto explica buena parte del resultado, pero el fútbol, especialmente en el Real Madrid, suele conceder poco margen a las buenas sensaciones cuando el marcador dice lo contrario.

El propio entrenador portugués ha cambiado el discurso de cara al Inter. Después de reivindicar el rendimiento de su equipo ante el Betis, ahora coloca el resultado por delante de cualquier consideración al juego bonito. No quiere volver a jugar bien y marcharse derrotado.

Mourinho tras la derrota ante el Betis / EFE

Enfrente estará un Inter muy peligroso que llega tras el increíble triunfo ante el Nápoles en Serie A con Lautaro como líder y la dolorosa ausencia de Dimarco. El encuentro tendrá, además, una carga emocional evidente para el técnico. Mourinho se enfrentará al club con el que conquistó la Champions en 2010, precisamente en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, en esta ocasión no habrá espacio para la nostalgia. El entrenador del conjunto blanco sabe que no puede permitirse otro tropiezo que alimente las dudas y siembre preguntas incluso dentro de la plantilla.

La presión es evidente a pesar de estar en el inicio de temporada, pero así funcionan los grandes equipos. El Madrid llega después de perder su primer partido de la temporada y con varias ausencias importantes para el estreno europeo, especialmente en el centro del campo, donde Bernardo Silva, Arda Güler y Camavinga están sancionados y Tchouameni sigue con su proceso de recuperación. En este sentido, Mourinho tendrá que decidir si opta por colocar a Bellingham en una posición más retrasada como una situación excepcional o si por el contrario se atreve a darle la batuta del equipo a un canterano como Jorge Cestero.

Lautaro celebra uno de sus goles ante el Nápoles / MATTEO BAZZI / EFE

El Inter servirá de termómetro para valorar los ánimos del Bernabéu, sobre todo si las cosas se ponen feas para el Madrid. No se trata de convertir una derrota en una crisis después de apenas cuatro jornadas, pero tampoco de ignorar las señales que dejó el partido ante el Betis en lo que respecta a al puntería, el orden en el centro del campo y el entendimiento entre las estrellas del equipo.

Mourinho quiere recuperar la autoridad con la que los suyos arrancaron la temporada y la Champions siempre es el escenario perfecto para dar un golpe encima de la mesa, pero en este nuevo formato cualquier pinchazo puede poner cuesta arriba el camino en la competición europea.