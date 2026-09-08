El Inter adelanta la Navidad para el Real Madrid

Es difícil salir con más personalidad que el Inter en un partido de Champions League en el Santiago Bernabéu, pero todavía parece más difícil inmolarse como lo hizo el conjunto de Cristian Chivu este martes. Un partido en el que bien pudo haber 10 goles entre los dos equipos viendo las ocasiones. En solo 10 minutos el conjunto italiano ya había obligado a Courtois a aparecer y casi provoca un autogol de Huijsen, todo ello mientras mostraba una superioridad patente ante su rival, moviéndose sobre el césped y dominando la posesión desnudando al Madrid.

Tanto dominaba el Inter en el inicio del partido que los jugadores del conjunto italiano ni parecían notar la presión, tomando riesgos de más en salida de balón hasta que un doble error le salió muy caro. Curtis Jones abusó de la conducción en horizontal e hizo una mala entrega y Bisseck, en lugar de despejar, intentó llevarse el esférico, perdiéndolo y regalándole a Kylian Mbappé el primero de la noche.

Dos errores impropios de futbolistas de este nivel que, sin embargo, no iban a ser los más insólitos de la noche. Después de que el Inter siguiera dominando e incluso tuviera una ocasión clarísima con un mísil de Çalhanoglu que Courtois pudo repeler, el Inter volvió a reglar un gol todavía más clamoroso.

Josep Martínez recibió el balón en la siempre arriesgada salida de balón de los italianos y, ante la presión de Fede Valverde, intentó un recorte injustificable para darle tiempo al uruguayo de rebañar la pelota y poner el segundo en el marcador casi sin querer. La cara de incredulidad de Chivu en la banda lo decía todo, mientras los suyos continuaban sumando errores y pérdidas que el Madrid se quedó cerca de aprovechar para hacer todavía más notoria la fragilidad de los visitantes.

En el otro lado, Mourinho, que sorprendió con la inclusión de Trent Alexander-Arnold en un doble pivote junto a Fede Valverde, enseñaba una pequeña sonrisa, como si en sus planes estuviera que el Inter dominara tanto el partido que incluso llegara al punto de confiarse y proceder con semejantes obsequios en forma de goles.

Bien sea porque el Madrid eligió renunciar por completo al balón o porque el Inter se apoderó de él, los blancos parecieron en todo momento comodísimos con la idea de que su rival se autocastigara en cada salida de balón. Bellingham estuvo a punto de hacer el tercero al filo del descanso tras una nueva pérdida, pero Josep Martínez realizó una gran parada para redimirse de su error previo (si es que eso era posible a esas alturas de partido).

José Mourinho da órdenes durante el partido ante el Inter / JUANJO MARTIN / EFE

Por cantidad de ocasiones, el partido fue digno de un 5-4 o un 5-5. El Inter no se rendía en su intento de recortar distancias y seguía acumulando ocasiones, pero un enorme Courtois y las malas definiciones frustraron cualquier intento. Mbappé pudo ampliar todavía más la renta del Madrid, pero se topó con Martínez de nuevo. El portero criado en La Masia realizó minutos después una de las paradas de la temporada, tras detener un remate a bocajarro de Bellingham desde dentro del área pequeña tras una jugada mágica de Brahim.

El Madrid empezó a perdonar lo imperdonable a la contra y eso insufló esperanza al Inter, que terminó de irse arriba tras recortar distancias gracias a un gol de Carlos Augusto, que le ganó la partida a Dumfries dentro del área para aprovechar un centro de Lautaro. 'Mou' recurrió al regreso de Tchouameni y a Diomande, que volvió a ser suplente una vez más, para darle aire fresco a los suyos de cara a la recta final y terminó jugando con un doble lateral en la izquierda con Cucurella y Carreras. Este último entró por Vinicius, que se llevó varias pitadas del Bernabéu a lo largo del partido.

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Los blancos aguantaron los envites de los de Chivu para firmar el primer triunfo en Champions League de la temporada en uno de los partidos más extraños de lo que va de temporada. El Madrid tuvo un sinfín de ocasiones a pesar de que en ningún momento controló el partido, mientras el Inter se marchó del Bernabéu preguntándose qué hubiera pasado sin esos dos regalos. Poco importa, esto es fútbol y, especialmente en esta competición, los errores se pagan caro.