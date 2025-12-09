El insulto de Bellingham al cuerpo arbitral: "Puto gilipollas"

El partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo ha supuesto un verdadero terremoto en el club blanco. Los gallegos se impusieron en el Santiago Bernabéu por 0-2 y dejaron, más todavía, a Xabi Alonso en el alambre. Además, Fran García, Álvaro Carreras y Endrick fueron expulsados.

El mal ambiente en el vestuario madridista fue y es evidente, a la espera, todavía, de que este miércoles reciban al Manchester City en la 6ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Los de Pep Guardiola podrían firmar la sentencia del técnico tolosarra.

Ahora bien, si volvemos a lo que sucedió el domingo en Chamartín, veremos como el 'señorío' blanco del que tanto presume el Real Madrid tan solo son habladurías que no se demuestran con hechos. Las cámaras de DAZN captaron como Jude Bellingham insultó gravemente al cuarto árbitro con el partido ya finalizado: "You, fucking asshole", le dijo en inglés, cuya traducción al castellano sería: "Tú, puto gilipollas/idiota".

Por otra parte, las cámaras de Movistar + también captaron las palabras que le dijo Rodrygo al colegiado Alejandro Quintero González cuando este amonestó con doble tarjeta amarilla a Álvaro Carreras.

"¡Tienes que respetar! ¡Mira dónde estás!", le decía el brasileño en tono amenazador mientras señalaba el césped del Santiago Bernabéu y el escudo del Real Madrid. Por este motivo, también acabó viendo la cartulina amarilla, aunque bien podría haber sido expulsado.