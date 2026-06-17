¡Insólito! Xabi Alonso se enteró por redes sociales del fichaje de Cucurella por el Real Madrid

El Real Madrid oficializó el fichaje de Marc Cucurella el pasado lunes, a pocas horas del debut oficial de la selección española en el Mundial. El lateral izquierdo español, procedente del Chelsea, se convirtió en uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes de verano.

Justamente un día antes, el domingo, el periodista italiano Fabrizio Romano sorprendió a todos con una exclusiva bomba que confirmaba el acuerdo verbal entre el Real Madrid y el Chelsea por el jugador, con un traspaso que rondaba los 50-60 millones de euros (55 fijos más variables). Romano lo selló con su icónico 'Here We Go', detallando que Cucurella era el lateral izquierdo deseado por Mourinho y que dejaría el Chelsea tras el Mundial para unirse al club blanco con contrato hasta 2032.

Xabi Alonso enamora en Londres / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

En este contexto, según el periodista Matteo Moretto, Xabi Alonso, nuevo director técnico del Chelsea, no fue informado por el club de la salida de Cucurella. El preparador se enteró del fichaje a través del tuit de Romano, lo que generó aún más sorpresa en el entorno 'blue'. Esta situación contrasta con el estatus de Alonso, anunciado formalmente como 'manager' del Chelsea con un contrato de cuatro años (a diferencia de su predecesor Liam Rosenior, quien solo tenía el título de 'head coach').

El nombramiento de Alonso se produjo en mayo, con inicio en su rol el 1 de julio, destacando su ambición por construir un equipo competitivo. Sin embargo, este episodio confirma que la dirección deportiva del Chelsea no tuvo en cuenta al nuevo 'manager' a la hora de gestionar la salida de un jugador importante de la plantilla, lo que plantea interrogantes sobre el peso real que tendrá el entrenador vasco en las decisiones deportivas del club.

En la selección tampoco sabían nada

No fue el único sorprendido. Según Gerard Romero, en el vestuario de la selección española también se enteraron del fichaje a través del tuit de Fabrizio Romano. El movimiento cogió por sorpresa a jugadores y 'staff' de La Roja en plena preparación para el Mundial, justo antes de su debut. Cucurella, pieza importante en el esquema de la selección, reforzará el flanco izquierdo del Real Madrid con experiencia contrastada en la Premier League y a nivel internacional.

Este traspaso relámpago ha generado gran expectación, ya que el Madrid se adelantó en una operación que parecía encaminada hacia otros destinos (como el Atlético) y refuerza su plantilla con un perfil sólido y polivalente.