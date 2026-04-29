La insólita reacción de Casillas a la supuesta vuelta de Mourinho al Real Madrid

A pesar de que quedan cinco partidos para que LaLiga dé por concluida, la temporada del Real Madrid ya se ha acabado. Otra en la que no ha ganado ningún título y ya van dos seguidas. Este fin de semana, el FC Barcelona podría proclamarse campeón de la competición liguera si logra ganar a Osasuna en El Sadar y el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa pincha contra el Espanyol en el RCDE Stadium.

Florentino Pérez decidió cargarse a Xabi Alonso en enero tras perder en la Supercopa de España contra el equipo de Hansi Flick para subir al primer equipo a Álvaro Arbeloa, pero la apuesta no ha salido como él quería, pues en su primer partido en el banquillo del Real Madrid cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete.

El equipo puso toda la carne en el asador en la Champions League, pero no fue capaz de eliminar al Bayern de Múnich en los cuartos de final, aunque estuvo cerca de lograr la épica en el Allianz Arena.

Camavinga tiene difícil seguir en el Real Madrid / EFE

Con los fracasos consumados, el conjunto merengue ya busca nuevo sustituto y las opciones son bastantes, pero algunas encajan más que otras.

El entrenador libre con más caché en el mercado es Jürgen Klopp, pero no es la apuesta principal. Por delante, el Real Madrid apostaría por Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o la posible vuelta de José Mourinho, algo que está dando mucho de qué hablar.

Los posibles entrenadores del Real Madrid / SPORT

Según informó 'The Athletic', el entrenador portugués sería el favorito del presidente del Real Madrid para sustituir a Arbeloa después de los últimos resultados cosechados.

La reacción de Iker Casillas en X

Tras 13 años, Mourinho podría volver a sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu, e Iker Casillas no dudó un instante en pronunciarse en X, antes conocido como Twitter, sobre su posible regreso.

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El exportero del Real Madrid compartió varios emoticonos de palomitas, lo que demuestra que está alucinado ante la posibilidad de que el club se plantee su regreso.