La inscripción de Mastantuono con el filial del Madrid: ¿fraude de ley o táctica para fichar?

Los protagonistas del inicio de LaLiga 2025/2026 son los fichajes, pero no por las expectativas de juego, sino por ver si los clubes son capaces de inscribirlos a tiempo para la primera jornada. En medio de los cientos de nombres cuya situación se regulará al límite -alguno tendrá que esperar a jornadas venideras-, uno llama la atención: es el caso de Franco Mastantuono, jugador recién presentado con el Madrid que llevará el número '30', por lo que constará, inicialmente, como futbolista del filial blanco, el Castilla. ¿Se trata de un resquicio legal o una táctica para fichar a última hora?

Inscribir a jugadores del primer equipo con el filial

La situación de jugadores inscritos con dorsales más allá del número 25, que se considera como límite de fichas del primer equipo, es una práctica que se ha realizado desde el establecimiento del límite salarial, oficialmente denominado Límite de Coste de la Plantilla Deportiva. Un mecanismo de control financiero instaurado por LaLiga que preside Javier Tebas en la temporada 2013/2014. En un principio, fue sobre todo empleado en equipos de Segunda División, donde los topes eran más ajustados. Sin embargo, ha terminado por generalizarse como método de emergencia o apuesta de futuro.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta fórmula funciona cuando se trata de una serie de condicionantes. Mastantuono cumple con los requisitos para ser inscrito con el Castilla porque acaba de cumplir 18 años. Los futbolistas menores de 23 que militan en un filial pueden, de acuerdo con el Reglamento General de la RFEF, alineados en categoría o división superior y retornar al origen en el transcurso de la temporada. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con Raúl Asencio la pasada campaña, el recurso de auxilio que empleó Carlo Ancelotti.

Sin embargo, si un jugador del filial es alineado de forma recurrente en la competición profesional, como ocurrirá con Mastantuono, un jugador que cobrará 3,5 millones de euros y que ha costado más de 62, LaLiga terminará por considerarlo plantilla inscribible -en el caso anterior resulta plantilla deportiva, sin más- a efectos de control económico. Es decir, en cuanto Franco llegue al 30% de los partidos oficiales (siempre y cuando dispute más de 45 minutos en los mismos), será jugador del primer equipo inscribible a todos los efectos.

Fichas libres para operaciones de última hora

¿Quiere decir que el Real Madrid tiene problemas con el límite salarial? Tras el cierre del mercado invernal, LaLiga otorgó al Madrid el límite salarial más alto, con 754,89 millones. Este verano ha incorporado a jugadores por valor de 167,50 millones, siendo su mayor esfuerzo inversor en los últimos años. El Madrid cerró la temporada 2024/2025 con un resultado neto positivo de 24,3 millones y unos ingresos récord de 1.185 millones, que suponen un crecimiento del 10% con respecto al ejercicio previo. La deuda neta del club es mínima, cifrada en 12 millones, por lo que su situación es solvente.

Por tanto, la estrategia con Mastantuono no estaría encaminada a maquillar el límite, aunque sí ayudará, en un principio, a rebajar esta cifra, en caso de hacerse oficial su inscripción con el filial. En consecuencia, la finalidad es otra: dejar una ficha libre, correspondiente al dorsal '25', para que el Madrid pueda hacer un fichaje de última hora en el mercado estival, después de que no fructificasen las salidas de Ceballos o Rodrygo. Con todo, Miguel Galán, presidente de CENAFE, quien ha encabezado múltiples querellas contra, entre otros, Rubiales o Pedro Rocha, expresidentes de la RFEF.

"No recomiendo inscribir al jugador en el filial, ya que esto podría constituir un presunto fraude de ley. Según la normativa, con el contrato y la suma de traspaso pagada, el jugador pertenece al primer equipo, no al filial. La inscripción con dorsal '30', a pesar de que el futbolista será utilizado exclusivamente con el primer equipo, va en contra del espíritu del artículo 125 del reglamento de la Federación", defiende Galán, quien considera que el movimiento para dejar una ficha libre "podría incurrirse en un presunto fraude de ley, ya que contraviene el espíritu de la normativa de la RFEF, artículo 125 del reglamento General".

Los casos de Gavi, Vinicius o Rodrygo

En consecuencia, Galán considera que el Real Madrid "podría cometer la infracción de alineación indebida contemplada en el artículo 248 del Reglamento General de la RFEF y se aplicaría el Código Disciplinario de la RFEF si alinea dicho jugador con ficha del filial del Castilla en el primer equipo". El resumen de la inscripción de Mastantuono con el Castilla es que sí existe un mecanismo para llevar a cabo este tipo de acciones, pero suele aplicarse, como norma general, con otro tipo de jugadores que no son fichajes, sino canteranos.

Por ejemplo, Gavi debutó en 2021 con el primer equipo del Barça, pero estuvo inscrito durante meses con ficha del filial y dorsal '30'. Lo mismo pasó con Lamine. Los casos homologables al de Mastantuono serían Vinicius o Rodrygo, fichajes sub-23 pero que sí tuvieron una participación en los segundos equipos, algo que no pasará con el argentino. Existe una excepción añadida que afecta a los porteros, donde la edad pasa de los 23 a los 25 años. En definitiva, el mecanismo de inscripciones en el filial se ha utilizado generalmente para supuestos de jugadores en transición hacia el primer equipo o como modo de asegurar una inscripción hasta que se tenga la seguridad del límite.

El caso de Mastantuono es la tercera vía, que por ejemplo fue aplicada en el caso de Toni Doblas en el Huesca, inscrito con ficha del filial ante la falta de vacantes en el primer equipo. Mientras que el caso del equipo aragonés fue una solución, en el Madrid se plantea como un mecanismo de previsión. Para evitar que aumenten las suspicacias, el nuevo jugador argentino del Madrid dijo haber elegido el dorsal '30' "porque me lo permitió el presidente, Florentino Pérez, y es un número especial para mí que llevaba en River Plate".