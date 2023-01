Inminentes negociaciones del Real Madrid con el Borussia para fichar a Bellingham

El objetivo sería cerrar la operación en este mes de enero, y que termine la temporada con su equipo para incorporarse en verano El Liverpool, el PSG y el City están al acecho por el diamante inglés y el club blanco quiere evitar vivir otro caso Mbappé

El Real Madrid sigue trabajando para asegurarse el fichaje de Jude Bellingham. El joven centrocampista inglés del Borussia es objeto del deseo de los mejores equipos del continente, pero los blancos llevan cierta ventaja que no quieren desaprovechar. Lleva tiempo ‘cocinando’ el traspaso con acercamiento al jugador y a su entorno, para convencerles de que fichar por ellos sería la mejor decisión más allá del costo de la operación. Ahora toca negociar con su club, con el que puede empezar a hablar en los próximos días, según la ‘Cadena Ser’ para cerrar la operación lo antes posible.

El club blanco no quiere que se le escape el fichaje como ocurrió con Mbappé. El jugador ha seguido la ruta que le ha marcado el Madrid. Le pidió que no ampliara su contrato con el Borussia y que no hiciera caso a las propuestas económicas que recibiera, según ‘Marca’. Una hoja de ruta que está cumpliendo como lo demuestra la resignación pública de Jurguen Klopp para llevárselo al Liverpool, aunque en el club madridista lo consideran una simple pose del alemán, que sigue en la penumbra esperando su oportunidad.

UN PRECIO QUE BATIRÁ EL RÉCORD BLANCO

El Madrid está moviendo ficha con diligencia sin mirar demasiado lo que le puede costar la inversión. Sabe que, además del Liverpool, el City y el PSG, entre otros, están al acecho, aunque no se hayan mostrado. Sabe que el Borussia lo ha tasado en 120 millones de euros, aunque su cláusula de salida sea de 100. El objetivo es cerrar cuanto antes un acuerdo con el club alemán aprovechando las buenas relaciones existentes. A ser posible en este mismo mes de enero, y que el jugador acabe la temporada con los ‘boruseer’.

El club madridista es optimista pero recela hasta no ver cerrada la operación. Su amarga experiencia con Mbappé le obliga a seguir atento sin caer en confianzas. El jugador parece tener claro dónde quiere jugar la próxima temporada, aunque es más las sensaciones que tiene el entorno blanco, ya que el futbolista no se ha pronunciado públicamente. En cualquier caso, la operación batirá el récord que ostenta Hazard, por el que pagaron 116 millones de euros, aunque en esta ocasión es por un futbolista de 19 años con muy buena pinta que asegure el relevo generacional de una generación que empieza a tocar a su fin.