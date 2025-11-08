Iñigo Pérez explica su 'fuga' en el Rayo: "No sé qué paso con Vinicius y Xabi Alonso, Balliu no me faltó al respeto"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó el revuelo montado a raíz del incidente producido hace dos días con Iván Balliu, dijo que "no hubo falta de respeto" por parte del jugador, con el que mantiene "una amistad muy profunda", pero admitió que entiende "cómo funciona esta industria" y aseguró que su ausencia de la sala de prensa tras el partido con el Lech Poznan fue por "una indisposición".

"Entiendo la rección de Balliu"

La victoria frente al Lech Poznan polaco (3-2), con remontada y un épico gol en el tiempo añadido de la segunda parte de Álvaro García, quedó empañada por el incidente ocurrido en el banquillo en el minuto 54 de ese partido. Fue cuando Balliu se tomó a mal el cambio y tuvo unas palabras con su entrenador que vieron muchos de los asistentes en directo al estadio y que también captaron las cámaras de televisión.

Los integrantes del vestuario, sin su entrenador, Iñigo Pérez, que se marchó a casa indispuesto, se reunieron y zanjaron el asunto para mantener la unión del grupo y seguir todos remando en la misma dirección. "La lectura es simple y por ello quiero dejar claro que no hay falta de respeto de Balliu pero entiendo cómo funciona está industria. No hay penalización en este juicio público. Hay unas imágenes e inmediatamente hay uno que es juzgado y el entrenador es querido, pero no ha sido el caso", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Entiendo la reacción del jugador. Iván y yo tenemos una amistad muy profunda y tenemos una conversación así porque tenemos una relación diferencial. Todo queda ahí. Luego el rendimiento de cada uno te pone o te quita pero lo que pasó no está relacionado con mi marcha. Fue una indisposición, un problema personal, aunque entiendo que viene el Real Madrid y es un tema jugoso", admitió.

"No comparecí por problemas personales"

"No evito nunca ninguna pregunta, intento no censurar nunca nada y cada uno es libre de expresarse. No comparecí por problemas de índole personal, pero eso no significa que os pida disculpas porque no pudisteis hacer vuestro trabajo", declaró a los periodistas presentes en la sala de prensa.

"Las familias más potentes son aquellas que pueden discernir que no hay líneas entre cuerpo técnico y jugadores en cuanto a expresión. No hay más recorrido al asunto. Por mi parte, no existe mucho más que esto. Hubo una conversación después del partido. Yo expresé aquello que tiene que ver con mi falta en la rueda de prensa, les dije a mis jugadores por qué me iba rápido y por qué no iba a comparecer", comentó el técnico navarro, que, en varias ocasiones, reiteró que Balliu "no tuvo un desplante" con él.

"Tenéis muchas cámaras y podéis ver que me dio la mano normal. Tenemos una conversación y no voy a ser yo quien la filtre. No noto faltas de respeto de los jugadores hacia a mí. Tengo mucha suerte y nunca voy a tener un grupo así", apuntó. Tras ese incidente, el presidente, Raúl Martín Presa, se posicionó del lado del entrenador y dijo que investigaría si hubo falta de respeto y, en caso de que lo hubiese, el jugador sería sancionado. "El presidente jugó al teléfono escacharrado y es normal, quizá fui yo el que lo causé. Soy una persona que tiene carácter, no soy San Íñigo. Acudo a mi yo jugador para ver cómo actuaría y tener herramientas que a mí me sirven", declaró Iñigo Pérez, que evitó comparar lo ocurrido con Balliu con lo que pasó con Vinicius en el Real Madrid frente al Barcelona.

Las comparaciones con Vinicius y Xabi Alonso

"No sé qué paso con Vinicius pero aquí no hubo falta de respeto. Este grupo de jugadores tiene autosuficiencia y se han ocupado de generar lazos de amistad muy importantes y de desarrollarse. Cualquier fisura que pueda haber, si se subsana sin la figura del entrenador, es mejor", comentó. Este partido frente al Real Madrid le llega al Rayo apenas 65 horas después de medirse al Lech Poznan en Conference.

“Es aceptación de la autoridad o revuelta. No es un tiempo adecuado para el descanso de todos los jugadores y nos toca seguir en la rueda e intentaremos que esa ilusión nos ayude. Es un año impresionante. Canalizar esa energía al partido de mañana es lo adecuado. Dentro de poco estamos en el campo y es mejor centrarse en los aspectos positivos de esa brevedad”, subrayó.

Pese al liderato y potencial que está demostrando el Real Madrid en este primer tercio de Liga, el Rayo no cambiará su estrategia para el partido. "Nuestra adaptación y análisis siempre es la misma y también la esencia de nuestro equipo, independientemente del rival. Perder tu esencia te llevará a tener disgustos. No voy a dar pistas pero no vamos a variar nuestra esencia. Luego siempre hay sorpresas por ambos equipos”, comentó Iñigo, que dio algunas pinceladas de las diferencias que observa entre este Real Madrid de Xabi Alonso y el de Carlo Ancelotti.

“Hay matices entre un entrenador y otro. Hay diferencias en materia de organización, a nivel de ataque y defensivo. Sobre todo atrás hay más agresividad en sus líneas y han implementado la presión alta. Algo cada vez más frecuente en Europa. Los equipos más potentes del mundo también trabajan atrás”, concluyó el entrenador rayista.