En Inglaterra se hartan de Mourinho: "Ha hecho cosas feas durante su carrera, pero esta puede ser la peor de todas"

Las declaraciones de José Mourinho contra la celebración de Vinícius Júnior, obviando el posible ataque racista de Gianluca Prestianni y el "absurdo" recordatorio de que Eusebio jugó en el Benfica, no han sentado nada bien en Inglaterra, donde consideran que ha "tocado fondo" e, incluso, piden una sanción para él.

Las críticas a Mourinho han aumentado rápidamente desde la rueda de prensa pospartido que dio este martes por la noche en Lisboa, después de que el encuentro entre Benfica y Real Madrid se detuviera ocho minutos por un supuesto insulto racista de Prestianni hacia Vinícius. Desde periodistas hasta asociaciones contra el racismo, pasando por exfutbolistas, han criticado la actitud del técnico portugués.

"Mourinho siempre ha sido un personaje sin gracia cuyo valor para el entretenimiento siempre ha sido eclipsado por el tamaño de su ego, pero este intento de justificar el racismo y culpar a la víctima es cruzar un nuevo Rubicon. Espero que sea universalmente condenado por todos los implicados en el fútbol y se le dé una apropiada sanción. Probablemente nunca sabremos si Prestianni insultó a Vinícius de forma racista, pero siempre sabremos que Mourinho lo excusó y lo justificó", narra este miércoles el diario británico The Times en una columna titulada: "José Mourinho ha tocado un nuevo fondo con las culpas a Vinícius".

Vinícius explica a Mourinho lo sucedido con Prestianni / EP

En la misma línea va el portal deportivo The Athletic, uno de los más prestigiosos del mundo, que dedica una columna de opinión al técnico portugués.

"Mourinho ha hecho algunas cosas feas durante su carrera, pero esta puede ser la peor de todas", escribe el periodista, citando las palabras sobre Eusebio, en las que Mourinho alegó que el Benfica no puede ser racista porque su mejor futbolista era negro.

"Le dije: 'has marcado un gol de otro mundo'. ¿Por qué lo celebras así? ¿Por que no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra. Lo último que es este club es racista. Ellos (Vinícius y Prestianni) me han dicho cosas distintas, pero no creo en uno u otro. Quiero ser independiente", dijo el técnico portugués en la rueda de prensa posterior al partido.

"Esto es surrealista, absurdo y una forma de manipulación emocional. Si Mourinho quería ser 'independiente', lo que tenía que haber dicho es que dejaría el tema hasta que fuera investigado, que Prestianni negaba las acusaciones, que el racismo tiene que ser combatido en cualquier forma y que si Prestianni era condenado entonces sería castigado de forma apropiada, pero no lo hizo", agregó.

Las palabras de Mourinho también fueron criticadas en la televisión británica, donde Theo Walcott y Clarence Seedorf, exjugadores del Arsenal y el Real Madrid, respectivamente, estaban comentando el partido.

Mourinho, en rueda de prensa / Agencias

"Soy muy tranquilo y alguien que no se enfada muy a menudo. Amo todo lo que Mourinho ha hecho por el fútbol, pero aquí ha tomado una mala decisión. Es quizás la única vez que no deberíamos haber escuchado nada de él, la única noche en la que no debería haber hablado delante de las cámaras", aseguró Walcott.

"Parece que está diciendo que si Vinícius te provoca, puedes ser racista con él, y ese es un error muy grande. Nunca deberíamos justificar los insultos racistas. Vinícius ya ha tenido suficiente. Conozco mucho a Mourinho y sé que estaría de acuerdo conmigo, pero se expresó mal, desafortunadamente", apuntó Seedorf.

Jamie Carragher y Micah Richards, del Liverpool y el Manchester City, respectivamente, hablaron del partido en la CBS y coincidieron en las críticas a Mourinho.

"Todo el mundo puede celebrar como quiera, pero no deben recibir insultos racistas por ello. Viniendo de Mourinho... Que es alguien que celebra delante del rival más que nadie...", afirmó Carragher.

"Estoy muy decepcionado con todo el asunto. Mourinho es alguien a quien adoro, pero debería haber dicho otra cosa. Espero mucho más de él porque es una persona muy importante en este deporte. Mucha gente escucha lo que dice y Jamie tiene razón, es hipócrita criticar la celebración de Vinícius cuando él celebra como quiere. Estoy decepcionado", agregó Richards.