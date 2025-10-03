Inglaterra convoca a Rashford y deja fuera a Bellingham

Sorpresa importante en la lista de Inglaterra. El seleccionador nacional, Thomas Tuchel, ha dado a conocer la convocatoria para los próximos partidos del combinado inglés, que jugará contra Gales el próximo 9 de octubre y contra Letonia el día 14.

En la lista hay grandes ausencias, pero especialmente destacan las de Jack Grealish, que fue nombrado el mejor jugador del mes de agosto en la Premier, Phil Foden y Jude Bellingham. El futbolista del Real Madrid regresó hace unas semanas (20 de septiembre) a la competición tras su operación de hombro e incluso fue titular en el derbi ante el Atlético de Madrid.

A pesar de ello, Tuchel ha decidido no convocar al futbolista. "Entiendo que os centréis en Jude. Es un jugador muy especial y para jugadores especiales hay reglas especiales, pero para esta concentración hemos decidido mantener nuestra decisión de convocar al mismo equipo, lo cual también aplica a Jude. No hay ningún problema personal", aclaró el entrenador en sala de prensa sobre la situación.

"También está la situación de que no ha alcanzado su ritmo ideal con el Real Madrid. No ha terminado un partido completo hasta ahora, solo ha sido titular en uno. Está recuperando su mejor forma. Tuvimos una llamada. No hay ningún problema, simplemente le falta ritmo", añadió.

En la convocatoria sí estará Marcus Rashford, que vive un buen momento en el FC Barcelona y que peleará por un puesto con jugadores como Eberechi Eze y Anthony Gordon.

Inglaterra jugará primero un amistoso contra Gales el próximo jueves 9 de octubre, antes de afrontar el partido de Clasificación para el Mundial contra Letonia, donde los de Tuchel parten como grandes favoritos a pesar de jugar fuera de casa. Por el momento, los de Tuchel son líderes del Grupo K con pleno de victorias y 15 puntos en los primeros cinco encuentros, superando ampliamente a Albania (8 puntos), Serbia (7), Letonia (4) y Andorra (0).

Lista completa:

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) y James Trafford (Manchester City)

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur) y John Stones (Manchester City)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Declan Rice (Arsenal) y Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Múnich), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal) y Ollie Watkins (Aston Villa).