Terremoto Vinicius: podría tener ya un acuerdo con el Arsenal

El futuro de Vinicius Jr apunta a convertirse en el culebrón de lo que queda de mercado de fichajes. En las últimas horas, desde Inglaterra han surgido informaciones de que el brasileño habría alcanzado un principio de acuerdo con el Arsenal para incorporarse al vigente campeón de la Premier League.

La información nace del medio especializado en la actualidad gunner HandofArsenal, que asegura que el conjunto londinense ya ha pactado las condiciones personales con el extremo madridista. Según esta versión, la agencia Roc Nation, que representa al futbolista, estaría preparada para iniciar las negociaciones con el Real Madrid de cara a una salida respaldada por una "oferta monstruosa" procedente del Arsenal.

Vinícius, en un partido con el Real Madrid / EP

Por el momento no existe confirmación oficial ni por parte de los clubes ni del entorno del jugador, aunque la noticia ha tenido una rápida repercusión en Inglaterra y en redes sociales.

Vinicius afronta el último año de su contrato con el Real Madrid y las conversaciones para una renovación llevan meses sin alcanzar un acuerdo definitivo. Esa situación estancada ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos, siendo el Arsenal el que más decidido parece a aprovechar la incertidumbre contractual del internacional brasileño.

Mikel Arteta, en la final de la Champions / ANNA SZILAGYI / EFE

En Londres consideran a Vinicius una incorporación capaz de elevar el techo competitivo del equipo de Mikel Arteta. El club busca un futbolista diferencial para dar el salto definitivo también en la Champions League y el brasileño encaja plenamente en ese perfil. De hecho, varios medios ingleses apuntan a que el Arsenal estaría dispuesto a convertirle en uno de los jugadores mejor pagados de la Premier League para convencerle de abandonar el Santiago Bernabéu.

El gran obstáculo, sin embargo, sigue siendo el Real Madrid. Aunque las negociaciones para la renovación no han terminado, en el club blanco mantienen la intención de resolver la situación en las próximas semanas. El Madrid incluso habría dado un ultimátum para evitar que Vinicius llegue al próximo mes de enero con libertad para negociar con cualquier equipo de cara al verano de 2027.

Si finalmente existe ese acuerdo entre el futbolista y el Arsenal, el siguiente paso será comprobar si el conjunto londinense presenta una oferta capaz de convencer al Real Madrid, una operación que, de producirse, estaría destinada a convertirse en una de las más importantes de los últimos años.