La ingeniería financiera del Real Madrid: de la venta de Nico Paz al fichaje de Dumfries

El mercado de fichajes ya no es lo que era. Los costes en bruto de las incorporaciones esconden plazos, cláusulas y mecanismos que importan más que la cifra oficial. En el caso del Real Madrid, inmerso en el estudio de una posible venta de entre el 5% y el 10% de su valoración a un inversor, resulta especialmente relevante presentar unas cuentas anuales lo más robustas posible. La venta del 50% restante de Nico Paz al Como o la oficialización del fichaje de Denzel Dumfries a partir del 1 de julio responden a una estrategia de planificación contable cada vez más habitual en el fútbol europeo.

Dumfries, una cuestión de cierre de ejercicio

En el mercado de verano anterior, el Real Madrid superó los 185 millones de euros de inversión, repartidos entre Dean Huijsen (62,5 millones), Álvaro Carreras (50), Franco Mastantuono (63,2, incluyendo tasas y otros conceptos) y los 10 millones que abonó al Liverpool para conseguir que Trent Alexander-Arnold se desvinculase antes del Mundial de Clubes. En la actual ventana, las cifras rondan los 80 millones de euros, repartidos entre los 60 millones fijos más cinco en variables de Marc Cucurella y los 20 millones de la cláusula de Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries, en el duelo contra Suecia / EFE

¿Por qué no se ha hecho oficial la llegada del neerlandés a la disciplina blanca? Existe una razón de cierre de ejercicio. El Real Madrid hará oficial la incorporación del jugador del Inter a partir del 1 de julio para que la operación se impute íntegramente al ejercicio económico 2026/27. Tanto el coste del traspaso como la amortización del fichaje y el salario del jugador comenzarán a computar en las cuentas de la nueva temporada. No se trata de una maniobra relacionada con el límite de coste de plantilla de LaLiga, sino de una cuestión de planificación contable.

Sí contribuye, en cambio, a presentar unas cuentas anuales más equilibradas en un ejercicio especialmente exigente tanto desde el punto de vista deportivo como institucional. Desde el deportivo, sin títulos. Desde el social, con unas elecciones en las que Florentino Pérez se impuso a Enrique Riquelme. Fueron semanas de acusaciones cruzadas en las que el candidato opositor llegó a hablar de "una gravísima crisis financiera en la que se ha fulminado en muy poco tiempo más de 770 millones de euros de liquidez". Florentino respondió calificando esas afirmaciones de "bulos".

La memoria consolidada del Real Madrid al cierre del ejercicio 2024/25 ofrece dos lecturas complementarias. Por un lado, el club presentó una actividad ordinaria rentable, con ingresos récord y un beneficio de 24 millones de euros. Por otro, el balance incorpora un importante volumen de financiación ligado a la remodelación del Santiago Bernabéu, que constituye el principal pasivo financiero del grupo. Precisamente por ello, la entidad acostumbra a presentar por separado los indicadores de deuda neta y liquidez del negocio ordinario, excluyendo el proyecto del estadio.

El 'win-win' de la operación Nico Paz

A falta de confirmarse los datos de la memoria de la temporada 2025/26, el Real Madrid ha actuado en la operación de Nico Paz para acompasar todos los intereses en juego. El primero, el deseo del jugador de seguir en el Como, consciente del overbooking que existe en el centro del campo del club blanco y de que se ha convertido en la gran referencia del equipo de Cesc Fàbregas. Aunque la idea inicial era que el internacional argentino regresase para realizar la pretemporada y que Mourinho pudiera valorarlo, el club también ha asumido que mantener en el banquillo a un activo que se ha revalorizado de forma extraordinaria durante la última temporada no respondía ni a criterios deportivos ni económicos.

El jugador del Como 1907 Nico Paz en acción ante el defensa del AS Roma Gianluca Mancin / Roberto Bregani / EFE

De este modo, el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con un socio preferente como el Como sin necesidad de ejecutar la recompra, fijada en nueve millones de euros. La operación permitirá al club registrar una venta de 60 millones de euros correspondiente al 50% restante de los derechos económicos del jugador, a los que habrá que añadir los seis millones pactados en el primer traspaso, oficializado el 25 de agosto de 2024. Al mismo tiempo, la operación fija un valor implícito de 120 millones de euros para Nico Paz y mantiene para el Real Madrid una opción de recompra de 80 millones únicamente durante el próximo verano.

Sobre el papel puede parecer un embrollo, pero el resumen es sencillo: el club blanco computa una venta de 60 millones en el ejercicio 2025/26 —con independencia del calendario de cobros pactado—, mantiene la posibilidad de recuperar al futbolista por un importe inferior al valor implícito fijado en la operación y, además, beneficia al Como en una futura venta. Ya sea al propio Real Madrid o a cualquier otro club, el punto de partida de una negociación quedará muy por encima de esos 120 millones. La misma barrera que el club blanco fijó en su intento de fichar a Julián Álvarez, otro ejemplo de cómo las grandes entidades también moldean el mercado a través de las valoraciones que están dispuestas a reconocer.

La mejor prueba es el traspaso inminente de Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, al Manchester City por unos 135 millones de euros, pese a que su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 75 millones, inferior incluso a los 80 que la misma plataforma otorga actualmente a Nico Paz, que llegó al Como tasado en apenas 15 millones. En este caso, el precio responde también al enorme valor estratégico que tienen los jugadores formados en Inglaterra para cumplir con los cupos de canteranos.

Con la operación de Nico Paz, el Real Madrid computa una venta relevante antes del cierre del ejercicio, mantiene el control estratégico sobre el futuro del jugador mediante una cláusula de recompra y fortalece la posición de un socio preferente como el Como. Es un movimiento similar al que desde hace años vienen realizando numerosos clubes de la Premier League entre sí. El conjunto italiano, por su parte, incorpora a un futbolista por debajo del valor implícito fijado por la operación y con un importante margen de revalorización. Un ejemplo más de cómo el mercado moderno ya no consiste solo en comprar y vender futbolistas, sino en diseñar operaciones que optimicen el balance sin renunciar al control sobre los grandes activos deportivos.