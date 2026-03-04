INFORME SPORT: Cinco motivos del caos anunciado en el Real Madrid

El Real Madrid atraviesa desde hace año y medio una dinámica negativa que responde a la confluencia de varios factores estructurales y deportivos. El descontento del madridismo es evidente y diverso en sus argumentos, todos ellos legítimos desde la óptica de la pasión por el club. Sin embargo, el análisis general permite identificar cinco causas principales que explican la actual situación del equipo, sin descartar otros problemas más específicos.

Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso se produjo en un contexto poco favorable. Cogió al equipo en el Mundial de Clubes, dando continuidad al método de Ancelotti, y sin oportunidad de trabajar y transmitir sus ideas. Tampoco dispuso de una pretemporada adecuada, y su propuesta futbolística chocó pronto con un vestuario marcado por el individualismo. La falta de sintonía con las principales figuras terminó debilitando su proyecto desde el inicio.

Fichajes

La planificación deportiva para potenciar la plantilla se hizo sin contar con la opinión del nuevo entrenador. El club reforzó posiciones ya cubiertas en el lateral izquierdo (Carreras), donde tenía dos (Mendy y Fran García), y en la delantera (Mastantuono) donde había seis jugadores contrastados. Desatendieron necesidades clave, como el centro del campo tras la salida de Modric. El resultado fue una plantilla desequilibrada, con exceso de recursos en algunas zonas y carencias evidentes en otras.

Vestuario

Cada partido que pasa se confirma que los únicos que no tienen responsabilidades son los jugadores. El madridismo debate si tienen o no calidad para defender esa camiseta, pero no hay duda de que hay mucho talento en todas sus líneas. Sin embargo, los egos compiten entre sí y el club no ha favorecido una cultura de autocrítica ni de compromiso colectivo. La tendencia a prescindir de los entrenadores que intentan corregir estas dinámicas ha terminado por blindar al vestuario.

Competitividad

Las estrellas tienen asegurado su sitio en el equipo jueguen bien o mal. La falta de exigencia interna tiene consecuencias directas en el rendimiento. Algunos, tienen garantizada el puesto independientemente de su estado de forma o disciplina táctica, lo que ha erosionado la autoridad del cuerpo técnico y la cohesión del grupo. Eso provoca una cascada de adjetivos para intentar localizar la raíz: falta hambre, carácter, actitud, aptitud, intensidad, alma, coraje, personalidad, líderes, ideas, fútbol...

Líderes

Este Real Madrid tiene muchos líderes dependiendo del partido. Un día son los goles de Mbappé, otro los regates de Vinícius, las paradas de Courtois, la entrega de Valverde, el trabajo Tchouameni… Sin embargo, no tiene líderes por esa pugna de egos entre los futbolistas más influyentes, lo que impide que surjan referentes que se hagan respetar y que sean capaces de asumir responsabilidades, promover una autocrítica constructiva, tanto dentro como fuera del campo.