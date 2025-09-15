El Madrid usará al Barça en su campaña contra los árbitros: quieren que llegue a toda Europa

El Real Madrid quiere internacionalizar su campaña contra lo que considera como arbitrajes en su contra. El club blanco presentará ante la FIFA un informe sobre decisiones que estima perjudiciales y que tienen que ver con esta y la anterior temporada. Lo hace después de la roja que vio Huijsen en Anoeta, donde los de Xabi Alonso prolongaron su pleno de triunfos.

El dato de las rojas que utilizará el Madrid

"El Madrid pretende que esto traspase la frontera de la Liga e incluso de Europa. El club considera que todavía sigue vigente el caso Negreira", informó la 'Cadena Cope', revelando alguno de los detalles que contendrá el informe. Entre los argumentos que se esgrimen están datos como los de las expulsiones de los últimos años, que también ha utilizado Real Madrid TV.

De acuerdo con los datos difundidos por el canal oficial del club, el Barça ha disfrutado de un saldo de +65 rojas para el club azulgrana, mientras que la entidad madridista presenta un balance negativo de -2. La estadística ha sido tomada en relación a los últimos 25 años. La traducción de los datos simboliza el número de veces que cada uno de los dos equipos ha jugado en inferioridad o superioridad numérica.

Para darle más empaque a su reivindicación, el Real Madrid pone en comparación estos datos con los de la Champions, donde el arbitraje corre a cuenta de la UEFA. Considera que recibe un trato más justo de los colegiados, con un salgo de +12 para el Barça y de +13 para sus intereses, teniendo en cuenta la misma lógica que en la comparativa anterior.

En el seno de la cúpula madridista defienden que existe una clara desviación en contra de sus intereses. La decisión de elaborar un informe fue anunciada nada más terminar el partido contra la Real Sociedad. La roja de Huijsen fue la gota que colmó el vaso, sobre todo, por la no intervención del VAR en la falta del central sobre Oyarzabal en una contra.

El 'caso Negreira' como telón de fondo

Gil Manzano, que no estimó la posición de Militao en esa misma jugada, expulsó directamente a Huijsen. "Esta va al Comité Técnico de Árbitros, seguro. Va al vídeo, seguro", le recriminó el entrenador vasco al colegiado principal, en referencia al espacio audiovisual que ha empezado a difundir cada semana para analizar las jugadas polémicas. "Jesús (por Gil Manzano), yo no quiero, pero me hacéis pensar mal. ¿No has visto que Militao está al lado? Está a cinco metros de la jugada", le insistió al árbitro.

El informe de la FIFA tiene un recorrido jurídico escaso, pero detrás del mismo hay, sobre todo, la voluntad de hacer ruido. En Chamartín tienen anotados incidentes como los goles anulados por el VAR en Mallorca, pero incluso lo que consideran como fallos de rivales directos: véase el penalti sobre Lamine Yamal en Vallecas o el gol no anulado a Giuliano Simeone ante el Alavés. Aunque Xabi Alonso aseguró que no quiso convertir "en un monólogo arbitral" su comparecencia posterior al triunfo frente a la Real Sociedad, ha sido más comentado este tema que el pleno de triunfos.

"Para mí fue una tarjeta amarilla. Militao estaba cerca, el balón no estaba bajo control, y aún quedaban 40 metros", expresó Xabi Alonso, quien defendió su interpretación: "El árbitro tuvo otra y el VAR debería haber tenido otra también, pero he visto la repetición y no he cambiado de opinión. Le pregunté, me dio su explicación, pero no estaba del todo convencido. Lo dejaremos así".

En el pasado, el Real Madrid amenazó con dar plantón a la final de la Copa del Rey tras la rueda de prensa de los árbitros. En julio, la entidad pidió prorrogar seis meses más la instrucción del 'caso Negreira'. La siguiente acción será un "informe con todo lo que ha sucedido en estas primeras cuatro jornadas de La Liga y lo que sucedió la temporada pasada. Para que tomen buena nota de lo que está sucediendo en el fútbol español con respecto al arbitraje".