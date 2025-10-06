Un influencer va al palco del Santiago Bernabéu y llega a esta reflexión: "No tiene ningún tipo de sentido"

Acudir como espectador al Santiago Bernabéu es toda una experiencia, y más después de las obras. Aunque el Barça no tiene nada que envidiarle, ya que cuando el Spotify Camp Nou esté construido será mucho mejor. Dejando de lado las comparaciones, no todo el mundo puede permitirse el lujo de acudir al palco del feudo blanco, aunque muchos lo hacen invitados por alguna empresa.

Ese es el caso del creador de contenido Álvaro Patón, quien compartió en TikTok su experiencia viendo el Real Madrid–Villarreal desde un palco VIP gracias a una colaboración con Adidas.

El joven empieza diciendo en el vídeo, que cuenta con más de 130 mil visualizaciones, que "hoy venimos a cenar al mejor restaurante de España y no es broma: el Santiago Bernabéu. No sabéis cómo se come aquí en el VIP".

Solo al entrar al recinto deportivo, el creador de contenido comentó que "ya nada más llegar sabes que la experiencia va a merecer la pena. Fijaros la entrada, o sea, puro lujo".

"Llegamos justo para adentro; hay una puerta abierta y ya llegas a todo lo que es el área VIP", reveló. Además, mencionó que puedes ver el encuentro por la televisión en vez de verlo en la grada, y una de las cosas que le llamó la atención es que hay un baño privado.

La estrategia del creador de contenido para disfrutar de la experiencia al completo fue ver sentado el calentamiento y esperar al pitido inicial del duelo: "Porque justo cuando empezase el partido, toda la comida estaría libre". Por otro lado, alucinó de lo cómodo que se estaba en el asiento y las vistas "eran inmejorables".

"No sé cuánto costaba esta entrada, pero una barbaridad", confesó en TikTok. Cuando empezó el encuentro, Patón se marchó de la grada para disfrutar de toda la comida del palco: "Está todo lleno de mesas y un jamoncito espectacular".

El influencer asegura que "hay gente constantemente con bandejas" y una de las cosas que más le gustó fueron las 'miniburgers' con queso brioche: "Estaba muy bueno". También, probó las tostadas de salmón, el sushi, los cangrejos crujientes, la tortilla de patatas o los tacos, entre otros.

También informó que el palco VIP del Santiago Bernabéu cuenta con una parte de postres y dulces: "Tenías de todo". A la conclusión que llegó el influencer es que "el Bernabéu no tiene ningún tipo de sentido".