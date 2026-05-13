La infancia de Florentino Pérez (79 años), presidente del Real Madrid: "Se cayó y se rompió el labio superior celebrando un gol de pequeño"

Florentino Pérez sigue ejerciendo como Presidente del Real Madrid. El empresario madrileño estuvo como mandatario desde 2000 hasta 2006, año en el que decidió dimitir. Volvió tiempo después, en 2009, para iniciar su segundo mandato y en principio estará hasta 2029.

En su segunda etapa fichó, en el mismo verano, a Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Arbeloa, Raúl Albiol, Karim Benzema y Kaká. Llegó con fuerza y logró tanto en fútbol como en baloncesto, 7 ligas, 3 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 7 Champions League, 6 Supercopas de Europa y 7 Mundial de Clubes o intercontinentales.

Esta temporada, el equipo no ha rendido como se esperaba. Primero, con Xabi Alonso y posteriormente, con Arbeloa. El segundo lo ascendió por necesidad, aunque no era el entrenador deseado para el Presidente, que tenía otros candidatos a principios de temporada. Tras dos años sin ganar ningún título, Florentino ha decidido tomar cartas en el asunto y dar una rueda de prensa.

El madrileño siempre ha sido un hombre de decisiones, y para entender su 'modus operandi', hay que remontarse años atrás. En el libro de Fonsi Loaiza, 'Florentino Pérez, el poder del palco', el periodista explica su infancia, tanto de estudiante, como de empresario exitoso, con sus inicios como madridista. "Yo era un niño normal dentro de una familia normal", explicaba Florentino.

Sobre su infancia, tenía dos negocios, las perfumerías Shangai, y además presidía una empresa que se llamaba Coperlim, hasta que se jubiló. Era una cooperativa de perfumerías y limpieza. Florentino era el tercero de una familia de cinco hijos. El del medio. Hay dos hermanas mayores y dos hermanos más jóvenes.

"Su hermana mayor se llama Marisol y es química y farmacéutica; la segunda, Conchita, también es licenciada en Farmacia; el que sigue a nuestro protagonista fue bautizado con el nombre de Ignacio, y es, como él, ingeniero de caminos; el más pequeño se llama Enrique, el 'tío Quique', y se licenció en Económicas", explicó en el libro.

Florentino dormía solo en una casa sencilla

La casa donde vivía la familia de Florentino no era muy grande. Comenzó durmiendo en una habitación para él solo y más tarde la compartió con su hermano Ignacio. Era una casa sencilla, antigua, en el corazón del viejo Madrid, muy próxima a la Gran Vía, la arteria principal del Madrid de la posguerra, cuando los tranvías transitaban desde la Cibeles hasta la Plaza de España atestados de gentes que acudían al trabajo o a la diversión.

"En la misma calle tenía el colegio, el colegio San Antón, del que siempre se sintió muy orgulloso. Acudía allí incluso los fines de semana porque era cuando se jugaba al fútbol. Las mañanas de los sábados se habían convertido en las grandes matinales del fútbol. El balón ha sido, sin duda, una constante en la vida de Florentino y una eterna ilusión", dice el periodista, evidenciando la época antigua.

"Corrían otros tiempos, la vida de familia y de colegio dejaba pocos huecos y él aprovechaba para jugar el sábado. Eran días de pocas alegrías y, sin embargo, la gente se mostraba sonriente, consciente de que un poco de algo podía suponer mucho. Compañeros de pupitre del San Antón El mejor amigo de la infancia de Florentino, el colega por excelencia, fue Jerónimo Farré", añade.

La infancia fue tranquila y la adolescencia, muy responsable. Sus amigos más próximos exponen las vivencias describiendo a Florentino como un adolescente serio, ajeno a las gamberradas más o menos permitidas a jóvenes de su edad y, desde luego, muy alejado de las frivolidades de otros compañeros de su tiempo.

Florentino Pérez ofrecerá una rueda de prensa hoy martes 12 de mayo / EFE

Addicción al tabaco

Florentino siempre ha sido un hombre fumador. Se le describía como un habitual, llegando incluso a fumar cigarrillos sin filtro en décadas pasadas. "De aquellas fechas le vino a Florentino una de sus adicciones más negativas: el tabaco. Empezaron a fumar muy pequeños, a los trece años. Una vez fueron sorprendidos por uno de los profesores, el padre Segundino, fumando por la calle, cerca de la Plaza de Chueca, y como sanción les sometió a un castigo verdaderamente práctico: los obligó a comprarle un cartón de cigarrillos a él. Recuerdan que el tabaco les proporcionó algún problema más en la institución colegial", dice el libro.

Lo dejó durante una época, pero una Nochevieja que pasaron Florentino y su mujer en Andorra con Jerónimo Farré y su esposa Rosa, al médico le dio por encender un habano y al presidente por pedirle otro. Eso le hizo caer de nuevo y sólo hace muy poco tiempo su amigo cardiólogo, el primero que debía aconsejarle la renuncia al tabaco por motivos evidentes, consiguió que dejara de fumar. Entonces Florentino demostró su serenidad para tomar decisiones. Se planteó dejar de fumar y lo hizo de un día para otro.

Se sentaba entre dos asientos en el Bernabéu

Durante la década de los cincuenta, su familia acudía con frecuencia al estadio Santiago Bernabéu para seguir de cerca al equipo. En aquella época el estadio no contaba con localidades numeradas, por lo que Florentino se acomodaba entre los asientos de sus padres en la grada baja. Sin embargo, lo que más disfrutaba era acercarse a las primeras filas para observar el partido desde muy cerca y contemplar a sus jugadores favoritos. Cada vez que el Madrid marcaba un gol, corría de nuevo hasta donde estaban sus padres para contarles la jugada y celebrar junto a ellos la emoción del encuentro.

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"Uno de esos recorridos terminó en accidente cuando, siendo todavía un niño, sufrió una caída y se rompió el labio superior celebrando un gol de pequeño. Le dejó una cicatriz permanente en el labio superior. A pesar de aquel episodio, su vínculo con el club nunca disminuyó. Con el paso de los años, continuó asistiendo al estadio de manera constante y convirtió esa afición de infancia en una de las grandes pasiones de su vida"; cerraba.