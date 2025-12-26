La inexplicable renuncia del Madrid al mercado invernal

No habrá fichajes del Real Madrid en el mercado invernal de 2026 y no es novedad. El conjunto blanco volverá a renunciar a un periodo de traspasos en el que, en el apartado de llegadas, apenas se ha movido desde el regreso de Florentino Pérez en su segunda etapa en el club.

La plantilla del equipo blanco arrastra algunas carencias desde su confección, agravadas por las lesiones en varias posiciones en concreto. El mejor ejemplo es una defensa en la que varios de los integrantes que la componen son asiduos a la enfermería.

Ounahi controla el balón ante Rüdiger / EFE

En la derecha, entre Carvajal y Alexander-Arnold acumulan apenas 11 titularidades, mientras que el centro de la zaga se ha visto muy condicionado por las lesiones. El estado físico de Alaba y Rüdiger y su edad lastra mucho la presencia de ambos de manera habitual en el equipo, mientras que Militao, que estaba siendo el mejor, mantiene una batalla constante con las lesiones.

Huijsen y Asencio quedan como únicos centrales sanos de la plantilla, mientras que en la izquierda se cuenta con hasta tres jugadores, si bien Ferland Mendy apenas ha participado. A pesar de todo, no habrá refuerzos en una defensa en la que Xabi Alonso ha tenido que recolocar a varios futbolistas para poder alinear un once de garantías.

El historial del mercado de invierno

La renuncia del Real Madrid al mercado invernal no es algo que sorprenda viendo el historial. El último jugador en llegar para el primer equipo (Reinier llegó para el Castilla en el año 2020) fue Brahim Díaz, en enero de 2019.

El extremo llegó cuando quedaban 6 meses para terminar su contrato con el Manchester City a cambio de 17 millones de euros más variables y disputó 11 partidos entre Liga y Copa del Rey ese mismo curso. Una participación escasa para un futbolista que no ha terminado teniendo el protagonismo que se esperaba con el paso de los años.

Brahim Díaz, ante el Manchester City / Agencias

Para ver más fichajes invernales hay que retroceder a 2015, con el fichaje de Lucas Silva a cambio de 13 millones de euros. Antes, con motivo de paliar algunas carencias de la plantilla, llegaron Diego López (2013), Adebayor (2011), cedido al igual que Faubert (2009), Huntelaar o Lass Diarra (2009).

Muchos de ellos ofrecieron un rendimiento positivo como recurso para el entrenador, mientras que otros pasaron totalmente desapercibidos. El mercado invernal más productivo para el conjunto blanco tanto en operaciones como en rendimiento fue el de 2007, cuando el club certificó los fichajes de Gago, Higuaín y Marcelo.