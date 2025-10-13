"Es inexplicable que el Madrid dijera que no le fichaba"

El Real Madrid vivió un mercado de fichajes muy movido el último verano. Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono llegaron como grandes fichajes al conjunto blanco, pero también hubo informaciones con otros jugadores como protagonistas, si bien las operaciones no llegaron a buen puerto.

Un caso especial es el del centrocampista organizador. Desde la llegada de Xabi Alonso, se habló de un perfil concreto que el técnico había solicitado al club. Un jugador capaz de posicionarse en la zona ancha, pedir la pelota y controlar el ritmo de los partidos.

Xabi Alonso, en un partido del Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Finalmente no llegó ningún futbolista de ese perfil, aunque sonaron nombres como el de Angelo Stiller, jugador del Stuttgart. Ante la negativa del club, a Xabi Alonso no le quedó más remedio que poner en práctica su plan con Arda Güler, situando al turco en una posición más retrasada en la que también ha sido capaz de brillar, a pesar de que cerca del área es donde parece más determinante.

Durante el último encuentro de España, con la victoria ante Georgia, surgió un debate llamativo sobre todo esto en la Cadena SER, con Martín Zubimendi como figura central.

Todo empezó, eso sí, con unas declaraciones de Pablo Alfaro sobre Mikel Oyarzabal. "A nivel futbolístico y numérico es TOP. Si hablaramos con un experto en marketing, nos diría que su marca personal no es muy potente. No lleva tatuajes, no lleva pendientes, no juega en un club top, eso hace que se diluya", explicó el exfutbolista.

Martin Zubimendi celebra tras marcar el 3-0 contra el Nottingham Forest / EFE/ANDY RAIN

Fue entonces cuando apareció Antonio Romero: "Zubimendi es perfil Oyarzabal, pero ahora ha ido a la Premier y la está reventando. Es inexplicable que el Real Madrid por 60 kilos llegara tarde a por Zubimendi". "Peor, lo pidió el entrenador y le dijeron que no", contestó Tomás Roncero.

El ahora centrocampista del Arsenal sonó durante varias semanas como uno de los posibles refuerzos del Madrid y como una petición expresa de Xabi Alonso. A pesar de todo, la negativa del equipo blanco a lanzarse por su fichaje terminó decantando la balanza a favor del Arsenal, que se hizo con sus servicios a cambio de 70 millones de euros.

En solo unos meses, Zubimendi ya se ha convertido en un pilar fundamental para Mikel Arteta, mientras en la selección sigue siendo indispensable mientras Rodri esté lesionado. Hasta el momento, el Madrid no ha echado en falta un jugador de su perfil en cuanto a resultados, pero en partidos grandes, como el último derbi o el encuentro ante el PSG en el Mundial de Clubes, el conjunto de Xabi no ha estado a la altura ni ha sido capaz de hacerse con el control del balón.