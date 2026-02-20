REAL MADRID
El inesperado recorte de Arbeloa a Flick
Un mal Madrid lidera la competición doméstica y agudiza el estado de forma del Barça
Cuando Álvaro Arbeloa entró en escena, lo hizo en un escenario muy complejo y con la `cama por hacer´. Tras desvanecerse la ilusión por volver a levantar un título en la Supercopa, con un vestuario aparentemente roto desde el escaparate y a 4 puntos del Barça en liga, el técnico blanco tomó las riendas, lo que generaría opiniones muy diversas desde todos los puntos y, la mayoría, en tono burlesco. Por si fuera poco, su estreno se vio agriado en Albacete, quedando eliminado de la Copa del Rey cuando apenas llevaba 48 horas bajo el cargo.
Desde entonces, se podría decir que las cosas, — pese a que no fuese muy difícil — han ido a mejor, hasta tal punto que el Madrid ha sumado 6 puntos más en liga que su máximo rival desde la llegada de Arbeloa y, teniendo en cuenta el nivel tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid en las últimas fechas, se podría decir que es el equipo más regular a nivel nacional actualmente. 8 victorias consecutivas en liga (entre Xabi y Arbeloa) le han llevado a recuperar el liderato.
LUCES Y SOMBRAS
En el breve periodo del salmantino en el banquillo, el Real Madrid atesora grandes actuaciones colectivas como la del Mónaco en Champions, la del Villarreal en la Cerámica o la de la Real Sociedad. Sin embargo, también ha tenido tiempo para realizar malos partidos como el del Benfica o el del Rayo Vallecano, reafirmando de nuevo que este equipo es capaz de lo mejor y de lo peor.
LA HOJA DE RUTA PARA LLEVAR A CABO EL RECORTE
Ciertos factores en los que se le puede atribuir la culpa a Arbeloa de este lavado de cara al equipo han sido: insistir en el compromiso colectivo para atacar y defender juntos, trabajar la presión tras pérdida en campo contrario y, como él mismo presume, recuperar la mejor versión de las vacas sagradas a través de confianza y piropos en público. A parte, obviamente, de superar partidos complicados. Especialmente fuera de casa, ya que, lo que le ha diferenciado del Barça, ha sido vencer en sus dos visitas a domicilio, al contrario que los culés, quiénes se dejaron 6 puntos en dos de sus últimas tres salidas. Justo lo que ha propiciado ese “magistral recorte”.
UN VESTUARIO EN ARMONÍA
Arbeloa ha sabido echarle la mano por encima del hombro a estos jugadores, y que ahora todo salga de cara al Madrid, y al Barça todo cruz, también ayuda. Además, todo empieza con reuniones como la que hubo tras vencer al Rayo in extremis para hablar sobre la importancia de convencer como equipo o la cena de conjura realizada la semana pasada. El grupo, ahora más que nunca, comienza a parecer una dulce piña.
Pese a que ninguno de los dos está realmente bien, veremos cómo reaccionan ambos equipos tras darse la vuelta a la tortilla, donde ninguno piensa reblar y quedará por ver quién tarda más en dar su brazo a torcer en este bello pulso por el campeonato liguero.
