La inesperada petición de José Mourinho para volver al Real Madrid: quiere a un exjugador madridista

La temporada 2025/26 ha terminado dejando una imagen muy preocupante en el Real Madrid, que ha vuelto a cerrar el curso sin títulos y con una sensación de desgaste total tanto dentro como fuera del vestuario. Los malos resultados, las tensiones entre jugadores y los continuos problemas internos han generado una crisis en el conjunto.

Esta situación ha provocado que en el club ya se piense en una reconstrucción importante de cara a la próxima temporada. Uno de los nombres que más está sonando para el banquillo es el de José Mourinho, que podría regresar al club más de una década después de su salida.

El técnico portugués dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013, una etapa marcada por la enorme rivalidad con el FC Barcelona de Pep Guardiola y en la que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Según desveló Miguel Ángel Díaz en 'El Partidazo de COPE', Mourinho ya habría trasladado algunas condiciones para aceptar su regreso al club blanco., dejando claro que quiere tener mucho peso en las decisiones deportivas y rodearse de personas de máxima confianza dentro del vestuario.

Una de las peticiones del técnico portugués sería incorporar a un exjugador madridista a su cuerpo técnico para ayudar en la gestión del grupo y servir de enlace con la plantilla, en un papel parecido al que tuvo Aitor Karanka durante su anterior etapa en el banquillo blanco. Uno de los nombres que más está sonando es el de Álvaro Arbeloa.

Además, Mourinho también quiere reforzar la comunicación entre el vestuario y la directiva. "Quiere la figura de un enlace entre la directiva y la plantilla", explicó el periodista, desvelando además que el nombre de Toni Kroos "está sobre la mesa" para ocupar ese papel dentro del club.

Kroos está disgustado con la situación que está viviendo el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press

En el apartado deportivo, el entrenador portugués también tendría claro uno de los refuerzos que quiere para el centro del campo del conjunto blanco. Se trata de Morten Hjulmand, futbolista del Sporting CP al que considera una pieza importante para su nuevo proyecto en el Real Madrid.

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Durante el programa también se recordó que Mourinho ya tuvo mucho peso en algunos fichajes importantes durante su primera etapa en el club blanco, acertando con incorporaciones como las de Luka Modrić, Mesut Özil o Ángel Di María. "No es un entrenador de látigo, sino que busca la implicación total", señalaron en COPE sobre la forma de trabajar del técnico portugués.