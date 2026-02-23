La inédita opinión de Lobo Carrasco sobre el penalti a Budimir: "Impresionante"

La derrota del Real Madrid ante el Osasuna en El Sadar está centrando la atención en el penalti señalado a favor de Ante Budimir tras el contacto de Thibaut Courtois. Sin embargo, pocos destacan que el equipo de Álvaro Arbeloa desaprovechó una oportunidad de oro para consolidarse en el liderato, especialmente tras la victoria del FC Barcelona frente al Levante.

La jugada está dando mucho de qué hablar y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, analizaron el penalti señalado a favor del Osasuna. Uno de los colaboradores que quiso compartir su opinión al respecto fue Lobo Carrasco, quien no se mordió la lengua.

En primer lugar, el colaborador del formato de Mega quiso dejar claro que el Real Madrid estuvo perjudicado por el conjunto arbitral, pero apuntó: "Les han dado con su propia medicina". Calificó la jugada como "impresionante".

El exfutbolista del Barça se volcó con el delantero titular del conjunto rojillo: "Claro, Courtois sale a ciegas, pone mal la pierna y el delantero pone el pie". No obstante, aseguró que "yo nunca pitaría penalti a Budimir".

La principal razón que destacó fue que "he jugado a fútbol y eso no es penalti", un comentario que hizo que todos los colaboradores de 'El Chiringuito', simpatizantes del Real Madrid, se pusiesen a aplaudir.

"Budimir hace de actor total", señaló en el plató de televisión del programa presentado por Pedrerol.

Por otro lado, reconoció que el atacante croata "siente un ligero contacto", debido a que el guardameta del Real Madrid "sale a ciegas". Sin embargo, no dudó en decir que "es imprudente".

La opinión de Lobo Carrasco no está pasando desapercibida en X, antes conocido como Twitter. Un usuario señaló que "es penalti como los de la semana pasada de Vinicius". Otro manifestó: "Si el penalti fuera a favor del Madrid no habría tanta polémica".