REAL MADRID
La indirecta del padre de Endrick a Xabi Alonso
Douglas Sousa se pronuncia sobre la situación de su hijo en el conjunto blanco
Es una evidencia que Endrick no entra en ninguno de los planes de Xabi Alonso en el Real Madrid. El club blanco fichó al brasileño como una apuesta de futuro, con la intención de que se convirtiera en el '9' referente en los próximos años. Sin embargo, actualmente, el delantero está en un tercer plano, ya que Gonzalo está por encima de él.
En verano, ya tuvo la posibilidad de salir del Real Madrid, pero finalmente decidió quedarse para luchar por un puesto en el once titular. Tras no contar con minutos al inicio de la temporada, el futuro de Endrick podría alejarse del Santiago Bernabéu durante la ventana de invierno. Uno de los equipos interesados sería la Real Sociedad.
Es una situación muy delicada para el futbolista, y, hace unos meses, el padre de Endrick, Douglas Sousa, compartió un mensaje en redes sociales para quejarse de los pocos minutos que estaba teniendo su hijo en el Real Madrid.
"Sé, hijo mío, cuánto te esfuerzas y cuánto dedicas cada minuto de tu día. Sé de todo lo que eres capaz. Eres un ganador y le estás demostrando a todos que eres un verdadero guerrero. Tu estrella seguirá brillando, aunque algunos intenten apagar tu luz. Creo que tu futuro está justo ahí", comentó.
Tras la dura derrota del Real Madrid contra el Celta de Vigo (0-2), Xabi Alonso está en tela de juicio. Por esta simple razón, el padre de Endrick no perdió la oportunidad para hincar en la herida, y compartió una imagen de su hijo, sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu.
Además, puso una cita bíblica de Mateo 23:12: "Quien se enaltece será humillado; y quien se humilla será enaltecido". Un comentario que echa más leña al fuego en un vestuario que parece estar cada vez más roto.
El técnico donostiarra no volvió a contar con el delantero brasileño y la situación empieza a ser crítica. Toda apunta a que el futuro de Endrick está lejos del Real Madrid, eso sí, en forma de cesión.
